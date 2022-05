Vient de paraître :

Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu, est l’arrière-petit neveu du célèbre cardinal. Né en 1696, homme de paradoxes, provocateur et libertin, celui que l’on surnomme « l’Alcibiade français » est le courtisan modèle et surtout un grand homme de guerre, fin stratège, dont les qualités sont trop souvent éclipsées par ses frasques. Après avoir été ambassadeur, toutes les qualités qui constituent la personnalité de cet homme si particulier se révèlent bien utiles dans sa fonction de gouverneur de Guyenne. Il meurt en 1788. Avec ce grand serviteur de l’État, qui rassemblait dans sa personne les valeurs et les travers de son temps, disparaissait toute une époque.

Après un cursus d’histoire à l’université Bordeaux-Montaigne, Émilie Champion soutient sa thèse en 2014. Passionnée par les relations diplomatiques et l’histoire militaire des XVIIIe-XIXe siècles, elle travaille actuellement au Château de Fargues, dans le Sauternais, comme archiviste, en charge de l’important fonds des archives familiales, et assistante personnelle du marquis de Lur Saluces. Elle évolue au sein de la Fédération Historique du Sud-Ouest qui regroupe des universitaires et plusieurs associations d’amateurs et de passionnés d’histoire.

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com