Que le grain de la matière soit réellement convoqué dans certaines pratiques de la poésie in situ, ou qu’il soit rêvé dans le texte lui-même, l’intérêt suscité par la matière élémentaire dans la poésie contemporaine relève du paradoxe : la scène contemporaine de l’écriture poétique est visitée par un imaginaire archaïque venu d’un temps difficilement situable, celui des inscriptions ou des empreintes qui, des épitaphes funéraires aux initiales entrelacées des amants gravées dans l’écorce, portent la trace humaine dans le monde sensible pour l’éterniser. Comment se conjuguent cette fascination pour l’archaïque et les gestes de notre modernité ? En réunissant des chercheurs en littérature française, en littérature comparée et en littérature hispanophone, les contributions de ce numéro entendent explorer la circulation entre les inscriptions passées dont les traces s’impriment dans la mémoire et celles proposées en relais par les poètes d’aujourd’hui.

Introduction

Graver la vie : jeux des matérialités

Marie Joqueviel-Bourjea: Pierres désécrites ou l’Eau des pierres

Martine Créac’h: Tombeau du poète (Jaccottet et Segalen)

Claire Ghëerardyn : Poèmes in situ : inscrire la poésie dans la ville, inscrire la poésie dans la vie (Europe et Amérique, 1992-2020)

Traces, empreintes, mémoires

Cécile Brochard : « Le chant perdu des pierres perdues » : supports matériels et mémoriels dans la poésie autochtone contemporaine (Amérique du Nord-Australie)

Claire Laguian : À la recherche des fantômes guanches : les pétroglyphes et le geste d’écriture chez Andrés Sánchez Robayna

Anne Gourio : « Nos traces prennent langue » : inscription des signes, épaisseur du temps chez Yves Bonnefoy, René Char et Christian Dotremont

Vacillements : entamer, briser, épuiser le support

Cyril Vettorato : « The wood of your wails » : le matériau bois, le geste du menuisier et la question de l’organique chez Kamau Brathwaite

Thomas Augais : Autour de La Table : l’insurrection du support dans le dialogue entre Francis Ponge et André du Bouchet

Lénaïg Cariou : Une approche archéologique du poème : fragments de vases, fresques, statues dans la poésie hocquardienne

