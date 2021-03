Else Jongeneel

L’Illustration en majesté. L’édition Curmer de Paul et Virginie et La Chaumière indienne

Paris, Classiques Garnier, coll. L'Europe des Lumières, 2021

EAN : 9782406096108

176 pages

28 €

Le présent ouvrage porte sur le dialogue entre texte et illustrations dans le Paul et Virginie de Curmer (1838). En outre il y examine l’apport de la tradition iconographique ainsi que l’impact des expériences d’illusionnisme optique sur la structure et la disposition des images.

Table des matières