Elsa de Lavergne

La Naissance du roman policier français. Du Second Empire à la Première Guerre mondiale

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2020

EAN : 9782406099642

413 p. — 15,00 €

Cet ouvrage retrace la naissance du roman policier français depuis la fin du Second Empire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elsa de Lavergne dégage les facteurs historiques, littéraires et sociaux qui ont favorisé l’émergence et l’évolution de ce genre et propose un riche dossier documentaire assorti d’un florilège.

