35 extraits pour changer la boue en or

Dandy, poète maudit, reconnu coupable « d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs » en 1857, Baudelaire a consacré sa vie à transfigurer la misère de l’expérience humaine en beauté. Une mission accomplie, à en juger par la postérité des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris.

Suivez ce merveilleux alchimiste à travers ses poèmes les plus célèbres !

