Elisabeth Pouilly

L'"état d'esprit performatif" dans le théâtre et le cinéma d'Alejandro Jodorowsky

Editions Complicités - coll. "Travaux d'Esthétique théâtrale et cinématographique".

Octobre 2020

507 pages - 30 € - ISBN 978-2-351-20300-2

Jodorowsky est un artiste aux multiples facettes. En 1962, il crée avec Fernando Arrabal et Roland Topor le groupe Panique, issu directement de Dada et du surréalisme. L’évolution de la pratique artistique de Jodorowsky de 1962 à 2019 est riche d’enseignements sur les formes performatives et l’interaction entre le théâtre et le cinéma. Nous suivons le constat que fait Joseph Danan dans Entre théâtre et performance : la question du texte qu’à un « état d’esprit dramaturgique » évoqué par Bernard Dort a succédé un « état d’esprit performatif » sur la scène contemporaine. L’œuvre de Jodorowsky est traversée par cet état d’esprit performatif, de ses « éphémères paniques » qu’il réalise entre 1962 et 1967, à son « théâtre panique » puis son « théâtre essentiel », jusqu’à son cinéma. Les éphémères s’inscrivent historiquement au croisement du théâtre dramatique et des performances. Ils sont les témoins d’une évolution théâtrale et temporellement proches des premiers happenings.

Leur analyse permet de faire ressortir des caractéristiques des formes performatives : avant la présentation se noue implicitement un pacte entre les performeurs et les spectateurs. Notre étude éprouve ce « pacte performatif » et envisage son extension aux autres pratiques artistiques de Jodorowsky, dans une relation intermédiale.

Cet ouvrage résulte de la première thèse française ayant pour sujet les productions théâtrales d’Alejandro Jodorowsky, mises en regard avec son cinéma.



Elisabeth POUILLY est docteure en Etudes Théâtrales de l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Après avoir obtenu un Master en Littérature Comparée et un CAPES de Lettres modernes, elle a poursuivi dans sa thèse, sous la direction de Joseph Danan, ses recherches menées dès son mémoire sur les liens entre le théâtre et le cinéma d’Alejandro Jodorowsky. Elle a publié plusieurs articles traitant notamment des liens entre le groupe Panique et Dada, des Midnight movies, ou encore de l’expérience psychomagique de Jodorowsky.