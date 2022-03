Éliane Viennot, Seize études sur Marguerite de Valois, ses proches, son œuvre, son temps, son mythe

Présentation :

L’ouvrage réunit des études publiées entre 1994 et 2019, dont les références ont été homogénéisées. L’ensemble, qui croise histoire événementielle et littéraire montre que la fondatrice du genre des Mémoires aristocratiques est redevenue un sujet d’étude, sans plus se confondre avec la Reine Margot.

Table des matières