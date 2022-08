Édition établie et présentée par Robert Kopp

Célèbres pour leur Journal et leurs biographies des maîtresses royales et des grandes actrices du XVIIIe siècle, les Goncourt comptent aussi parmi les plus grands romanciers naturalistes. De 1860 à 1870, les deux frères ont écrit six romans à quatre mains, qui sont ici réunis pour la première fois.

Les romans des « bichons », comme les appelait Flaubert, leur grand admirateur, sont des études de cas. Ils n’ont, en apparence du moins, aucun lien entre eux. Avec une précision de cliniciens, les auteurs analysent les caractères, les mœurs, les comportements, les singularités, les extravagances de quelques figures, qui représentent de manière exemplaire les traits les plus saillants, les travers les plus criants et les monstruosités les plus affligeantes de leur époque.

Les Hommes de lettres voient un auteur se débattre à en devenir fou dans la jungle de la vie littéraire, où seule commande la loi du succès acheté à n’importe quel prix. Manette Salomon présente le milieu non moins frelaté du monde de l’art et des ateliers. Sœur Philomène et RenéeMauperin suivent le destin de deux jeunes femmes que la quête d’une vérité personnelle et un désir d’authenticité font quitter le monde. Germinie Lacerteux est l’histoire stupéfiante de la double vie de leur propre bonne, servante attentionné le jour et créature méconnaissable la nuit. Madame Gervaisais, enfin, montre que le mysticisme peut pousser une conscience jusqu’à l’hystérie.

« Un des caractères les plus particuliers de nos romans, ce sera d’être les romans les plus historiques de ce temps-ci, ceux qui fourniront le plus de faits et de vérités vraies à l’histoire morale de ce siècle », notent les deux frères dans leur Journal, le 14 janvier 1861.