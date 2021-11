Passionnés par le XVIIIᵉ siècle, les frères Goncourt ont consacré une grande partie de leur vie à enquêter sur les mœurs d’alors. De la mode à la politique, en passant par les couvents et les salons, ils célèbrent dans cet essai la toute-puissance de la femme à l’époque des Lumières, et enparticulier l’aristocrate parisienne, qui se distingue par son élégance, son intelligence et sa liberté affective et sexuelle.

Décriés et négligés en leur temps, les frères Goncourt figurent parmi les précurseurs de la Nouvelle Histoire. C’est dans cette perspective qu’Elisabeth Badinter nous invite à redécouvrir cet essai méconnu dans sa lumineuse préface : « À la différence de l’histoire politique traditionnelle qui a toujours ignoré la femme, l’histoire des mœurs et des mentalités peut seule la faire apparaître comme sujet de l’histoire. »

