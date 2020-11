En ligne

Journées d’études en ligne : « Écritures dramatiques et scéniques d'Amérique latine aujourd’hui : quelles émancipations ? »

Journées d’études en ligne https://collectif-quetzal.com

NB: Pour assister à l'événement en ligne et accéder aux contenus, il faut s'inscrire en evoyant une demande à quelles.emancipations@gmail.com.

Cette rencontre a vocation à fédérer un réseau de chercheur⋅euse⋅s sur la création dramatique et scénique latino-américaine contemporaine. Elle a lieu significative-ment vingt ans après la création des « Roswita », réseau conçu alors afin de visi-biliser la recherche concernant le théâtre hispanique contemporain. L’Espagne est restée jusqu’à présent le centre principal de ses activités. C’est pourquoi, avec le parrainage des « Roswita », et une collaboration entre les laboratoires CHER de l’université de Strasbourg et LLA-CREATIS de l’université de Toulouse, l’enjeu de ces journées d’études est d’impulser ce nouveau projet avec, sous le nom provisoire « Quetzal » (Questions théâtrales sur la Zone d’Amérique Latine) qui s’articulera, dans un premier temps, autour de la question des des émancipations.

Cette première rencontre scientifique se propose ainsi de questionner le rapport dialogique entre l’effervescence actuelle des productions dramatiques et scéniques et celle des mouvements d’émancipation qui se déploient en Amérique latine sous diverses modalités. En effet, alors qu’en termes de politique institutionnelle, on assiste à l’épuisement du cycle progressiste (virage libéral en Équateur, crise terminale du chavisme au Venezuela, retour au pouvoir de la droite en Argentine et au Chili ou de l’extrême droite au Brésil et en Colombie), une mosaïque diverse de mouvements et de mobilisations d’une grande vitalité continue à porter des ambitions émancipatrices dans tout le continent : renouveau du mouvement féministe (avec la manifestation #Niunamenos ou le mouvement pour la dépénalisation de l’avortement en Argentine), occupation (le Mouvement des Travailleurs Sans Toit), Mouvements pour les Droits de l’Homme (Madres et Abuelas de Plaza de Mayo ou H.I.J.O.S par exemple en Argentine), réappropriation des ressources et des moyens de production (les aqueducs communautaires en Colombie), émergence d’écono-mies et de pédagogies alternatives (l’Escuelita d’EZLN au Mexique), de sociétés alternatives (les Mapuches au Chili, les zapatistes au Mexique), de mouvements alternatifs de pensée critique (Le groupe Modernité/Colonialité), de perspectives alternatives théoriques (le féminisme décolonial), pour n’en citer que quelques-uns. Comment les scènes latino-américaines contemporaines s’articulent-elles à ces nouvelles dynamiques ? Loin de reconduire le stéréotype d’un théâtre latino-américain circonscrit à la question politique, l’enjeu est de favoriser cet axe problématique en prenant en compte ce contexte spécifique. De plus, si le théâtre politique n’est pas entendu comme synonyme de « théâtre militant », il ne s’agit pas non plus d’exclure ce dernier. Ce sont les « écritures théâtrales », dans leur ensemble,et dans leurs rapports (critiques, de reconduction, de co-construction, de rejet) aux mouvements d’émancipation existants qui seront au centre des réflexions de ces journées d'études.

PROGRAMME

Mercredi 25 novembre

9H- Accueil en direct

9H30- 11H Théâtres populaires et communautaires

Corentin ROSTOLLAN (Université Lyon 2) Transformations du territoire esthétique : « créer en mapuche » dans l’institution théâtrale chilienne

Gonzalo TOLEDO (Université de Strasbourg) L'émancipation du théâtre Mapuche sur la scène chilienne post-dictatoriale

Baptiste MONGIS (IHEAL, Université Paris 3) Le Teatro Trono (Bolivie) : une dramaturgie populaire, collective et évolutive

11H-12H30 : Échange en direct avec les intervenant.e.s

Après-midi : Pratiques théâtrales d’Amérique latine aujourd’hui – Le temps des artistes

14H Rencontre avec Shezenia HANNOVER VALDA (Teatro Trono) : La pratique théâtrale communautaire: vers une décolonisation des corps.

15H Verónica MUSALEM : La autobiografía como motor de una poética, mi búsqueda de un retrato escénico de la memoria.

15H30 Pathu Ya'Ax. Solo de danse et communication de Carolina MAHECHA QUINTERO (Artiste- chercheuse, Compagnie Anacaona, Université Toulouse 2).

16H Humo, pero no fuego. Dramatículas Escénicas al margen de la Ley, al margen del Amor. Captation spectacle Claudia Garcés.

Jeudi 26 novembre

9H30- 11H : Décoloniser les imaginaires

Lîlâ BISIAUX (Université Toulouse - Jean Jaurès) Regard croisé entre les « Philosophies du Sud » et le théâtre de Veronica Musalem

Olga COBO (Université Saint Denis Paris 8) Partenariats créatifs dans la scène interculturelle d’Amérique latine

Gabriella Serban (Université Jean Moulin Lyon 3) S’affranchir de l’androcentrisme dans le théâtre colombien : de la « crise de la masculinité » aux masculinités critiques

11H- 12H30 : Échange en direct avec les intervenant.e.s

14H- 16H : Théâtres post-conflit et post-dictature •

Nina JAMBRINA (Université Toulouse - Jean Jaurès) Théâtre et Post-conflit ; Panorama des scènes et des écritures colombiennes contemporaines à l'ère de la construction de la paix •

Claudia GARCES (Universidad de Antioquia) Hacer del dolor resistencia •

Joana SANCHEZ (Université de Bourgogne) Teatro por la Identidad. Du combat des Abuelas de Plaza de Mayo jusqu’à la croisée des émancipations : itinéraire d’un théâtre militant •

Emmanuelle JETTE (Université du Québec à Montréal) Teatro por la identidad y feminismo

16H-17H30 : Échange en direct avec les intervenant.e.s

Vendredi 27 novembre

9H- 10H Les Roswitas fêtent leurs 20 ans !

• Antonia AMO SANCHEZ (Université d’Avignon)

• Dominique BRETON (Université Bordeaux-Montaigne)

• Isabelle CLERC (Université Côte d’Azur)

• Carole EGGER (Université de Strasbourg)

• Emmanuelle GARNIER (Université Toulouse - Jean Jaurès)

• Monique MARTINEZ (Université Toulouse - Jean Jaurès)

• Isabelle RECK (Université de Strasbourg)

• Agnès SURBEZY (Université Toulouse - Jean Jaurès)

• Christilla VASSEROT (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

10H -11H : Autour de l’œuvre d’Amaranta Osorio

- Conversation entre Amaranta OSORIO (Dramaturge mexico-colombienne et espagnole) et Arianna DE SANCTIS (Université Montpellier 3)

11H-12H30 : Échange en direct avec les intervenant.e.s

13H30-15H : Théâtres et pratiques politiques •

Erwan BUREL (Université de Franche-Comté) Du théâtre politique au théâtre en politique : coup de projecteur sur Jesusa Rodríguez, artiste et sénatrice mexicaine •

Florencia DANSILIO (CNRS-EHESS) Les comedien.nes émpancipé.es ? Une réflexion sur la politicité du théâtre argentin contemporain

Célia JÉSUPRET (Université Lyon 2) Prédire la révolte chilienne : le théâtre comme espace d’anticipation et d’imagination des émancipations

15H-16H30 : Échange en direct avec les intervenant .e.s

16H30 : Structuration du réseau QUETZAL : discussion en direct