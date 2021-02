En visioconférence

« Écrit sur l'écorce, la pierre, la neige...

Les supports matériels du poème (période moderne et contemporaine) »

Journée d'étude en ligne organisée par le LASLAR, Université de Caen-Normandie.

Dès lors qu’elle est rêvée depuis ses supports matériels réels ou imaginaires, l’écriture poétique invite à considérer les signes dans leur dimension physique : ils sont traces, empreintes, stries. Qu’il s’agisse d’un support creusé, gravé, peint, ou de lettres posées à même la pierre ou l’écorce, l’écriture se donne comme un geste et une expérience singulièrement reliés aux spécificités du support matériel choisi par le poète.

La journée d’étude se propose de cartographier cet imaginaire, de penser le geste en direction des supports, mais aussi d’ouvrir la réflexion sur ses enjeux. Qu’elle endosse la mission, urgente et nécessaire, de donner à entendre les témoignages du monde matériel, qu’elle cherche à remonter vers l’immémorial ou à conserver la trace menacée d’une communauté, la poésie envisagée depuis la question des supports matériels offre de nouvelles manières de penser le sujet dans sa relation au monde sensible, et engage un questionnement sur la temporalité et l’héritage, entre mémoire et disparition.

« Écrit sur l’écorce, la pierre, la neige…Les supports matériels du poème » réunit des chercheurs en littérature française, littérature comparée et littérature hispanophone des XXe et XXIe siècles.

PROGRAMME :

9h Accueil en ligne des participants

9h15 Introduction

Inscrire, graver, sculpter : le geste, à même la matière

Modératrice : Cécile Brochard (Université de Caen-Normandie)

9h30 Cyril Vettorato (Université de Paris) : « "The wood of your wails" : le matériau bois, le geste du menuisier et la question de l'organique chez Kamau Brathwaite »

10h Claire Laguian (Université Gustave Eiffel) : « À la recherche des fantômes guanches : pétroglyphes et écriture dans la poésie canarienne »

10h30 Lénaïg Cariou (Université Paris 8 – ENS) : « Une approche archéologique du poème : fragments de vases, fresques, statues dans la poésie hocquardienne »

11h Discussion et pause

Jeux des matérialités : au risque de l’effacement ?

Modératrice : Anne Gourio (Université de Caen-Normandie)

11h30 Thomas Augais (Paris Sorbonne Université) : « Autour de La Table : l’insurrection du support dans le dialogue entre Francis Ponge et André du Bouchet »

12h discussion et repas

14h Marie Joqueviel-Bourjea (Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Pierres désécrites ou L’eau des pierres »

14h30 Claire Gheerardyn (Université Toulouse - Jean Jaurès) : « Poèmes in situ, poèmes dans les villes : inscrire la poésie à la surface de la vie »

15h Discussion et pause

Traces, empreintes, mémoires

Modératrice : Ina Salazar (Paris Sorbonne Université)

15h30 Céline Richard (Paris Sorbonne Université) : « À flanc de falaise : le poème contre l'effacement mémoriel des "disparus" »

16h Cécile Brochard (Université de Caen-Normandie) : « "Le chant perdu des pierres perdues" : supports matériels et mémoriels dans la poésie autochtone contemporaine »

16h30 Anne Gourio (Université de Caen-Normandie) : « "Nos traces prennent langue." Inscription des signes, épaisseur du temps chez Bonnefoy, Char et Dotremont »

Responsables scientifiques :

Cécile Brochard (cecile.brochard@unicaen.fr) et Anne Gourio (anne.gourio@unicaen.fr)

