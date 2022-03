Adresse : Université Sorbonne Paris Nord, Université de Lille

La traduction collective de The Lifeblood, pièce de théâtre de l’auteur britannique Glyn Maxwell, mettant en scène les dernières heures de la vie de Mary Stuart, fait l’objet d’un travail de recherche et d’interprétation depuis janvier 2021. Il rassemble 16 traducteurs issus de diverses universités françaises, des étudiants et une équipe artistique. Démarré à l’heure du confinement, il s’est poursuivi au sein d’ateliers de mise en voix jusqu’en décembre dernier.



Les 6 et 8 avril prochains, les universités de Paris 8, 13 et Lille accueilleront la lecture théâtralisée par la Compagnie du Héron (dir. Gaspard Legendre) dans leurs murs. Ce sera l’occasion de faire découvrir le texte transposé en français, mais aussi de réunir chercheurs et artistes dans un riche programme de discussion autour de la traduction en vers pour la scène contemporaine.



Vous êtes chaleureusement invités à participer à ces journées dont voici le programme détaillé ci-dessous.



Paris, 6 avril : Université Sorbonne Paris Nord



10h30 – Salle de La Chaufferie (plan campus Villetaneuse*). Lecture théâtralisée et bord de scène, dir. Gaspard Legendre (Cie du Héron), avec Raphaël Magnabosco, Anne Rodier, Alexandre Martin Varroy, Joëlle Thollot, Estelle Rivier-Arnaud.



14h-15h30 : Table ronde, Chair Claire Hélie, « L'importance de la mise en voix et en espace des traductions pour le théâtre » avec Glyn Maxwell, Marie Nadia Karsky, Agathe Torti-Alcyaga, Susan Blattès, Gaspard Legendre, Estelle Rivier-Arnaud.



15h30-17h : Table ronde, Chair : Estelle Rivier-Arnaud, « Traduction collaborative de The Lifeblood, bilan et perspectives », avec Marie Nadia Karsky, Agathe Torti-Alcayaga, Susan Blattès, Annie Peeters, Claire Hélie, Joëlle Thollot et Raouf Daouadi.



* https://www.univ-paris13.fr/venir-a-paris-13/ et https://www.univ-paris13.fr/wp-content/uploads/A4plan-villetaneuse.pdf







Lille, 8 avril : Université de Lille



10h30-12h Cité Scientifique: Masterclass menée par Glyn Maxwell et Gaspard Legendre (sur inscription gratuite auprès de Direction Culture : nicolas.wallart@univ-lille.fr)

13h30-15h30 Salle des Colloques, Maison de La Recherche, Pont de Bois: Table ronde avec Yan Brailowsky, Armel Dubois Nayt, Alison Gorlier, Glyn Maxwell, modération de Aude de Mézerac, Alice Leroy et Claire Hélie.



15h30-16h30 CRL Pont de Bois : Exposition et café

19h-21h Antre-2 Lille: Représentation et bord de scène avec Gaspard Legendre, Raphaël Magnabosco, Anne Rodier, Alexandre Martin Varroy, Joëlle Thollot, Estelle Rivier-Arnaud, Glyn Maxwell, Claire Hélie.

(Sur inscription gratuite auprès de Direction Culture :https://www.eventbrite.fr/e/billets-lifeblood-theatre-du-heron-249324846327)







Avec le soutien des Universités Paris-Sorbonne Nord, Paris 8, Lille et Grenoble-Alpes, les Laboratoires Cecille, Ilcea4, Litt&Arts, Perfomance Lab, TransCrit et Pléiade, RADAC, le CRL de Lille, les compagnies théâtrales du Héron, Act’en scène et du Comptoir flottant.