Écrans à la page. Littérature et télévision en Belgique - Journée d'études - 28 janvier

Bruxelles - Bibliothèque Royale (KBR)

Journée d’étude Textyles, en partenariat avec les Archives et Musée de la littérature (AML)

s. dir. Selina Follonier (FNS, Université de Lausanne & KULeuven) & David Martens (KULeuven - MDRN)

KBR, Bruxelles, 28 janvier 2021

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la télévision devient un acteur incontournable de la vie littéraire. En France, les émissions phares Lectures pour tous et Apostrophes s’imposent par leur succès, et les chaînes de l’audiovisuel public en Belgique se montrent également soucieuses d’ouvrir une plateforme et un espace critique dédiés à la littérature.

Dans le cadre de leur mandat culturel, la RTB puis la RTBF diffusent des programmes spécialisés sous forme d’entretiens, de chroniques ou de documentaires, ainsi que des adaptations et des dramatiques télévisées. Des émissions comme Écritures, Hors-texte, En toutes lettres ou plus récemment Livrés à domicile offrent un miroir de l’actualité éditoriale tout en rendant hommage aux œuvres du patrimoine, et nombreuses sont celles qui accordent une place de choix aux écrivains du pays.

En explorant ces collections, cette journée d’étude a pour objectif de mettre en lumière les formes de médiatisation de la littérature à la télévision belge et la manière dont les écrivains belges investissent la scène d’expression que déploient les médias audiovisuels. Il s’agira d’éclairer par ce biais un aspect important et encore peu étudié de l’histoire littéraire récente de la Belgique francophone.

Programme

8h45 – Accueil des participants

9h – Selina Follonier (FNS, Université de Lausanne & KU Leuven) et David Martens (KU Leuven) : Introduction

Formats et genres

Modération : Benoît Denis (Université de Liège)

9h15 – Selina Follonier (FNS, Université de Lausanne & KU Leuven), « L’émission littéraire en Belgique francophone »

10h – André Deridder (UC Louvain), « Les captations télévisuelles de spectacles théâtraux par la RTBF : des enjeux stratégiques aux défis esthétiques »

10h45 – Pause

11h – Christian Janssens (Université libre de Bruxelles), « Mariages, adaptation télévisée du roman de Charles Plisnier, RTB, 1977 : du contexte de production à l’élaboration du scénario »

Figurations littéraires de la télévision

Modération : Laurent Demoulin (Université de Liège)

11h45 – Christophe Meurée (Archives et Musée de la littérature), « Toussaint télégénie »

12h30 – Déjeuner

Portraits d’écrivains

Modération : Paul Aron (Université libre de Bruxelles)

14h – Laurent Demoulin (Université de Liège), « Simenon apostrophé »

14h45 – Nausicaa Dewez (Direction des Lettres, FWB), « Amélie Nothomb, une vie entre deux eaux : de la télévision à l’écriture »

15h30 – François-Xavier Lavenne (UC Louvain & Fondation Maurice Carême), « Maurice Carême, l’image familière du poète et celle, rêvée, d’un pays »

16h15 – Pause

16h30 – Table ronde

Regards croisés sur l’audiovisuel littéraire en Belgique

Modération : François Vallotton (Université de Lausanne)

Thierry Bellefroid (RTBF)

Alice Piemme (Archives et Musée de la littérature)

Anne Roekens (Université de Namur)

Marianne Sluszny (RTBF)

17h45 – Discussion conclusive

En fonction de la situation sanitaire, cette journée d’étude aura lieu soit en présentiel (28 janvier), soit en ligne (28-29 janvier, 13h-18h).

L’événement est ouvert à tout public et pourra être suivi en ligne, avec inscription à l’adresse selina.follonier@unil.ch. Les liens de connexion seront communiqués par mail.