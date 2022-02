Qu’elle relève d’une perspective socio-, ethno- ou géopoétique, d’une approche inter- ou transmédiale et/ou d’une histoire des représentations et des savoirs, l’écocritique déborde le domaine des études littéraires stricto sensu pour impliquer anthropologues, philosophes, et autres représentants des sciences humaines. Les contributions réunies dans le sommaire bilingue "Écocritique(s) et catastrophes naturelles : perspectives transdisciplinaires" accueilli dans les Colloques en ligne de Fabula visent à mettre en lumière les potentialités interdisciplinaires qui caractérisent l’écocritique, en faisant dialoguer sciences humaines et sciences naturelles autour de la notion de "catastrophe naturelle", actuellement au cœur du projet I-Site Clermont Auvergne. Pour développer une approche croisée des interactions entre sociétés humaines et catastrophes naturelles, un espace et une période emblématiques ont été privilégiés : l’aire atlantique (Europe, Afrique, Amériques – dont Caraïbes) et les XXe et XXIe siècles.

—

Ce colloque en ligne, accompagné d'une riche bibliographie transdisciplinaire qui aidera les chercheurs en écopoétique, vient compléter les dernières livraisons de nos revues, Fabula-LhT et Acta fabula, qui interrogeaient il y a peu, et solidairement, une "Ecopoétique pour des temps extrêmes".