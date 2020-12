Gaston Bachelard et le problème-cinéma. Questions d’images posées à un philosophe iconoclaste

Tout au long de son oeuvre philosophique qui s’étend sur près d’un demi-siècle et une trentaine d’ouvrages, Gaston Bachelard (1884- 1962) n’a cessé d’arpenter les continents, a priori si éloignés, de l’épistémologie et de la poétique. Dans cette entreprise intellectuelle majeure où l’imaginaire tient le premier rôle, il n’est pourtant presque jamais question des images matérielles, qui furent l’une des grandes affaires et l’un des grands lieux de questionnement de son époque : celles de la peinture, de la photographie, et surtout, du cinéma. C’est ce «problème-cinéma», souvent informulé dans les travaux du philosophe, parfois esquissé, sous-entendu autant qu’indéfiniment repoussé, qui fait l’objet de cet ouvrage.

Éric Thouvenel est maître de conférences HDR en études cinématographiques à l’université Rennes 2, membre de l’unité de recherche « Arts : pratiques et poétiques » et du partenariat international de recherche TECHNÈS. Il travaille notamment sur le cinéma expérimental, l’épistémologie des techniques, l’esthétique et les théories du cinéma et de la télévision.