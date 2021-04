Enrico Spadaro, La Littérature-monde de J.R.R. Tolkien - Pertinence, discours et modernité d'une oeuvre originale

Présentation de l'éditeur :

L'intention que Tolkien avait au début de sa carrière littéraire était la création d'une mythologie pour son pays, l'Angleterre. Cette profonde ambition s'unit à sa passion de jeunesse pour les langages imaginaires ainsi qu'à sa profession de philologue à l'université d'Oxford. La Terre du Milieu, le monde que Tolkien dessine, devient alors le lieu où ses contes se déroulent et où ses langages peuvent se développer. Dans cet ouvrage, Enrico Spadaro démontre la pertinence de l'oeuvre de Tolkien dans le contexte de la littérature contemporaine et le fait que sa production littéraire implique plusieurs éléments qui relient mythologie, philologie, fantaisie et modernité. Il revient sur certains aspects thématiques de la littérature européenne qui ont inspiré la création mythologique par Tolkien, puis explique le point de vue linguistique au sein de son oeuvre et le fait que la langue a la force de former un monde imaginaire. Il analyse également la théorisation des contes de fées par Tolkien, avant d'évoquer sa réception critique dans le monde moderne et contemporain, qui lui a aussi permis d'être l'un des auteurs les plus lus et influents du XXe siècle.

Enrico Spadaro (né en 1991) est traducteur, enseignant de langues et passionné des oeuvres de l'écrivain britannique J.R.R.Tolkien, auxquelles il a dévoué ses recherches. En 2018, il a obtenu le doctorat en études anglophones auprès de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines de l'université d'Aix-Marseille.