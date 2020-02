Le Sel du présent. Chroniques de Cinéma

Éric Rohmer

éd. Capricci, février 2020

512 pages

Diffusion Harmonia Mundi

ISBN 979-10-239-0400-0

Prix 22.00€

200 textes pour découvrir un Rohmer plus incisif que jamais

À l’occasion des 100 ans de sa naissance et des 10 ans de sa mort

On connaissait un Éric Rohmer théoricien, cherchant dans le cinéma une forme de sublime que les autres arts auraient désertée. Avec le présent recueil, qui reprend près de deux cents textes parus entre 1948 et 1959, c’est un Rohmer plus impur qui revient sur le devant de la scène. Impur, car il se mêle à ses choix des tropismes idéologiques, marqués par le contexte de la guerre froide et les exigences de la revue Arts, où il jouait au polémiste méchant. Impur, parce qu’à rebours du cinéma d’adaptation littéraire, il ose défendre les outsiders, les films de genre, les produits de consommation courante. Impur encore, parce qu’il ne cesse de faire des infidélités à son atlantisme affiché, et de découvrir, à travers Ingmar Bergman, Kenji Mizoguchi ou Satyajit Ray, de nouveaux territoires de cinéma. Constamment il bifurque, emprunte des chemins de traverse, redessine en le précisant son paysage cinéphile. Et invente, de modèles secrets en révérences en trompe-l’œil, son futur travail de cinéaste.

Édition établie par Noël Herpe, historien du cinéma, co-auteur d’une biographie d'Éric Rohmer (Stock, 2014), directeur de l’ouvrage Rohmer et les Autres (PUR, 2007), et responsable de l'intégrale Rohmer en DVD/Blu Ray chez Potemkine.

