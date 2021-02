1857 : La Littérature en procès. Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène Sue face à la censure

Emmanuel PIERRAT

Hermann, 2021

*

220 p.

22 EUR

ISBN : 9791037006196

*

DESCRIPTION

Il y a un peu plus d’un siècle et demi, en 1857, la censure visait trois auteurs célèbres : Flaubert, Baudelaire et Sue, poursuivis par un même homme : Ernest Pinard, appuyé par un système de censure alors à son apogée. Les circonstances sont probablement inédites dans les annales de l’histoire de la littérature, mais servent toujours de témoignage dès lors qu’Anastasie tente de brandir ses ciseaux. Le responsable de la frénésie moralisatrice de 1857 n’était ni le premier, ni le dernier de son espèce. Jeune procureur aux convictions fluctuantes, mais assez habile pour se hisser à la hauteur de ses ambitions, Ernest Pinard gravit les échelons de la magistrature à la faveur du régime autoritaire et bourgeois de Louis-Napoléon Bonaparte, selon lui parangon du gouvernement idéal.



Qui sont, en 1857, les auteurs victimes du zèle d’Ernest Pinard, et que s’est-il joué précisément dans les procès de Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Eugène Sue ?

Emmanuel Pierrat est avocat au Barreau de Paris, écrivain, conservateur du musée du Barreau de Paris. Il est également président du comité des écrivains pour la paix de PEN International. Il a publié de nombreux ouvrages juridiques de référence sur le droit d’auteur et la liberté d’expression. Il a signé plusieurs essais sur la culture, la justice ou encore la censure, et plus d’une douzaine de romans et récits.

