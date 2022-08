Jean de Courcy, La Bouquechardière. Tome 2 : Jason, Thésée et Oedipe

Édition critique et commentaire des chapitres 28-94 du livre I par Elena Koroleva

Jean de Courcy, seigneur de Bourg-Achard en Normandie, écrit la Bouquechardière au début du XVe siècle. Dans ce large récit jusqu’ici inédit, il se démarque du modèle de l’histoire universelle, en sélectionnant avant tout l’histoire d’une partie du monde: la Grèce et les territoires européens et asiatiques qui lui sont liés. Le présent volume comprend une édition critique des chapitres 28 à 94 du premier des six livres de l’ouvrage. Après avoir relaté les fondations de la Grèce dans les premiers chapitres, l’auteur peint les expéditions des héros grecs, avant tout Thésée et Jason, dans des contrées lointaines qui fascinent l’imagination du lecteur. Quelques-uns des épisodes les plus célèbres de la mythologie grecque trouvent alors leur place au sein du récit du livre I, dont l’amazonomachie, la conquête de la Toison d’or et la victoire sur le Minotaure. Le dernier tiers du livre traite de l’histoire de Thèbes, de la fondation de la ville par Cadmos à la mort de ses derniers rois, les malheureux fils d’Œdipe et de Jocaste, Étéocle et Polynice. En puisant aux sources diverses, des œuvres antiques à l’Ovide moralisé, Jean de Courcy amplifie son récit tout en en offrant des interprétations nouvelles par le biais des gloses accompagnant le texte de chaque chapitre.



La Bouquechardière reste méconnue faute d’édition. Cette première édition critique se fonde sur un examen de tous les manuscrits connus et consultables (31).





Table des matières:



Introduction littéraire aux chapitres 28-94 du livre I



Les groupes de manuscrits dans le livre I de la Bouquechardière



Principes d’édition



Langue du manuscrit



Bibliographie



Édition critique



Sélection de variantes



Commentaire



Index des noms propres



Glossaire



Elena Koroleva est docteure de l’Université de Lille, où elle est actuellement en post-doctorat. Elle est l’auteure d’une thèse intitulée « Écrire l’histoire universelle au Moyen Âge : Alexandre le Grand et l’histoire de la Macédoine dans les chroniques du nord de la France (xiiie – xve siècles) » ainsi que d’une vingtaine d’articles consacrés aux divers aspects de la littérature médiévale.