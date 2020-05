Emmanuelle KAËS

Proust à l'École

Droz, coll. "Histoire des Idées et Critique Littéraire"

EAN: 9782600059909

Date de publication du format : 27/02/2020

Nb de pages : 432



La singularité de l’œuvre de Proust ne saurait être un obstacle à la mise au jour de ce qu’elle doit à l’École : c’est aussi par sa formation scolaire qu’un écrivain participe de sa génération et de son époque. Cet ouvrage entend montrer ce que Proust fait de l’École, mais aussi ce que l’École fait à Proust.

Alors qu’elle a pu être définie comme le « récit de l’apprentissage d’un homme de lettres », la Recherche évince la « matière » biographique de la formation scolaire. Elle intègre cependant l’École à la description romanesque des logiques sociales, tandis que Jean Santeuil, que Proust entreprend après la fin de ses études, recueille toute la substance imaginaire et affective de son expérience scolaire.

Dans une période de bouleversement de l’enseignement du français (1880-1890), ses copies de lycéen, dont on retrace ici la généalogie, donnent à voir combien les exercices de l’amplification et de la dissertation ont nourri sa vocation et favorisé l’émergence de certains traits de son style.

Sommaire

TABLE DES MATIÈRES



Introduction



Préambule. Un parcours scolaire



Chapitre premier. 1884-1888: de l'amplification à la dissertation

Le primat de la « narration française »

Petite histoire d’un sujet d’amplification : « Scipion Émilien à Carthage »

Écho romanesque I : comment Jean Santeuil compose une narration

La rupture de l’année de rhétorique (1887-1888) : le règne de la dissertation

Écho romanesque II : la composition de Gisèle dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs



Chapitre II. La symbolisation d'une vocation

« Les sentiments qui s’épurent et qui s’élèvent » : la représentation de la vocation dans les copies

Le « poétique » et le « philosophique »

Passage de classe : de la rhétorique à la philosophie, un imaginaire poétique des disciplines

La « leçon de choses » de Beulier : de l’esprit des réformes à la leçon de style

L’écrivain et l’écolière : la correction du « cahier de français » d’une petite bretonne



Chapitre III. La copie ou le conflit des modèles

Une composition « libre » : « Histoire de Denis Revolle »

De Bernardin de Saint-Pierre à Baudelaire : « Les Nuages »,classe de seconde (1886)



Chapitre IV. La « belle langue » de l'École

Langue « élégante » et imaginaire de la langue littéraire

Sur quelques modèles de phrase longue et complexe

Du rôle des « patrons » dans la formation du style

Du « patron » scolaire au style d’auteur : l’exemple de l’épithète



Chapitre V. La « narration française » comme laboratoire

du roman : représenter la vie intérieure

Rapporter les paroles

Les pensées rapportées ou « l’amplification intérieure de l’événement psychologique »

De l’oratio obliqua au roman contemporain : le discours indirect libre

Effets de point de vue



Chapitre VI. L’École au prisme du roman

Une microsociologie des professeurs : Jean Santeuil

Les représentations de l’École dans La Recherche



Chapitre VII. L’inconscient scolaire de Marcel Proust

L’École comme mode de pensée

Exercices scolaires et « mise à nu » de la pensée



Conclusion

Annexes

Bibliographie

Index

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…