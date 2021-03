Eric Hazan

Le tumulte de Paris

La Fabrique

136 pages

ISBN : 9782358722117

12,00 €

PRÉSENTATION

Paris n’est plus ce qu’il était : oui, c’est vrai, et heureusement ! Que ne dirait-on pas s’il était resté comme au temps où Diderot allait chaque soir rêver sur son banc au Palais-Royal ? Paris est un organisme vivant qui change sans cesse depuis lors et même avant, en mal ici, en bien ailleurs. Ce livre est une incitation à ouvrir les yeux, à tendre l’oreille pour percevoir le tumulte de cette capitale indomptable, du périphérique à la place Vendôme, du marché d’Aligre au marché de Belleville, du tabac au zinc, de Balzac à Sartre – Paris, tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change.

Eric Hazan est éditeur, gérant et fondateur des éditions La fabrique, et écrivain. Derniers ouvrages parus : À travers les lignes (2017) et Balzac, Paris (2018).