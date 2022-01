Qu’est-ce que la liberté, l’égalité et la démocratie ? Pourquoi faut-il être libre ?

En Asie, les Japonais des années 1870-1880 ont été les premiers à se poser ces questions. L’établissement d’un régime impérial autoritaire n’était pas une fatalité et le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple animait les premières revendications démocratiques, dans un contexte de découverte enthousiaste de la culture et des institutions européennes. L’une des grandes figures de ce mouvement, Nakae Chômin (1847-1901), fut surnommé le « Rousseau de l’Orient » par son introduction de Rousseau et ses écrits défendant la liberté et la démocratie, le pacifisme ou encore l’abolition de la peine de mort. Mais il fut aussi le traducteur et l’introduction du républicanisme français, entreprise peu connue, qui visa à formuler une version japonaise du socialisme libéral. Cette tentative fut sous-tendue par une introduction de la philosophie européenne dont Chômin fut le pionnier.

Dans la perspective de l’histoire intellectuelle et du transfert culturel, à travers une démarche nouvelle, l’examen de l’œuvre de traduction de Chômin et de ses élèves, le présent ouvrage se propose d’analyser les modalités de cette introduction, le rôle de la traduction des républicains français, et d’inscrire celle-ci dans son contexte politique, philosophique et social. C’est toute la complexité de l’invention de la démocratie en Asie qui se révèle ainsi, puisque les débats qui animèrent le Japon des années 1870-1880 furent la matrice de toute la culture politique moderne du continent.

Eddy Dufourmont est maître de conférences HDR à l’Université Bordeaux Montaigne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et traductions portant sur les idées politiques du Japon moderne et contemporain.

Sommaire

Introduction : Nakae Chômin, pour saisir les idées démocratiques en mouvement

1. Le carrefour de la circulation des idées démocratiques en Asie de l’Est : le Japon du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple (1874-1890) et le rôle des journalistes-publicistes

2. Comment analyser l’invention de la liberté chez Chômin et sa trajectoire comme médiateur ? Questions de méthode

3. De nouvelles sources pour une nouvelle approche : contre l’« influence », valoriser la traduction, la médiation et la circulation transnationale des idées chez Chômin

L’histoire des idées au Japon et l’historiographie du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple

De nouvelles sources : les sources républicaines françaises de Chômin

La convergence de notre approche et de l’évolution historiographique



PREMIERE PARTIE

La naissance de la démocratie en Asie : le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple



Chapitre 1. La découverte de la philosophie dans le Japon des années 1870-1880.

1.1 L’introduction de la philosophie par la première génération des Lumières japonaises (1868-1875)

1.2 Le mouvement de traduction : une diffusion lente de la philosophie européenne

1.3 L’émergence d’un enseignement de la philosophie



Chapitre 2. Vouloir la liberté sans la connaître, les premiers discours sur les droits politiques



2.1 L’introduction des concepts de liberté, de loi et de droit sous l’égide de la philosophie anglophone

Les années 1850-1860 : Nishi Amane et Tsuda Mamichi

L’introduction des droits naturels au début des années 1870 : Fukuzawa Yukichi et les autres intellectuels de la Meirokusha

L’introduction des concepts de loi et de droit : de l’engouement pour le positivisme à celui pour Bentham



2.2 « Les droits attribués par le Ciel » : la lente naissance de la philosophie de la liberté des minkenka



Faire la révolution sans savoir ce qu’est la liberté : les premières années du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple

Le développement du discours sur les « droits attribués par le Ciel » entre 1874 et 1881

Les droits attribués par le Ciel face à la vague spencerienne à partir de 1881



2.3 La naissance difficile d’un espace public : les formes de la mobilisation et le cadre répressif



Les enzetsu (conférences) et tôron (débats) : le développement de l’art oratoire

Les kessha (associations)

La censure et l’appareil répressif du gouvernement des oligarques



Chapitre 3. Chômin, publiciste et philosophe minkenka : le cadre de sa trajectoire intellectuelle



3.1 L’âge des leaders d’opinion



La naissance du journalisme dans les années 1870-1880

Une conception du philosophe reprise de la France

L’héritage de l’époque d’Edo



3.2 Les moyens matériels de Chômin : revues et maison d’édition



Le lieu de formation d’une équipe autour de Chômin : l’École des études françaises

Les revues de traduction : (Ôbei) seiri sôdan et autres

La maison d’édition : Nihon shuppan



3.3 Les moyens financiers et sociaux de Chômin, du fief de Tosa au Conseil des Anciens



DEUXIEME PARTIE

Entre spiritualisme et matérialisme, une invention éclectique de la liberté



Chapitre 1. Spiritualisme ou matérialisme ? Chômin et la conception d’une philosophie rousseauiste pour le Japon



1.1 L’appropriation de la philosophie chez Chômin

Vitam impedere vero: un doute méthodique pour affirmer la vérité dans un monde nouveau

Un point commun des républicains français : rationalisme et rejet des religions.

Spiritualisme et matérialisme, une division binaire du champ philosophique héritée de la France

La synthèse comme méthode : la marque de l’éclectisme cousinien



1.2 La formation de l’homme libre chez Chômin, au prisme de Rousseau et contre le confucianisme

Des traductions et des sources affirmant la liberté individuelle

Prendre les hommes pour ce qu’ils sont : jinshin 人心, le « cœur humain », et la perfectibilité

Prendre les hommes pour ce qu’ils sont (2) : l’union de l’intérêt (ri 利) et de la justice (gi 義)

Une conception républicaine de la liberté et de la loi chez Chômin, à travers Philipp Pettit



Chapitre 2. Comment fonder la liberté ? L’application de l’éclectisme cousinien



2.1 Le siège de la liberté morale : cœur ou cerveau ? L’apport de la psychologie associationiste d’Alexander Bain, de Kant et du « spiritualisme officiel français »

Sensibilité, intelligence et volonté. Derrière Rousseau, l’usage de la psychologie écossaise pour définir la liberté

Définir la liberté morale : l’apport du « spiritualisme officiel français »

Le néo-kantisme au service de la République

Le détournement du confucianisme dans la traduction de La Morale dans la démocratie de Jules Barni

2.2. L’équidistance entre spiritualisme et matérialisme : rigi ou la naturalisation de la liberté

La liberté morale de Rousseau face au défi matérialiste ? L’apport de Véron et Lefèvre, la leçon d’Acollas

Kant, Rousseau et Mencius : la notion de rigi 理義, outil de la conciliation du spiritualisme et du matérialisme

Rigi et chikei dans la traduction de La Morale dans la démocratie de Jules Barni : la rencontre du néokantisme et du matérialisme évolutionniste au prisme du Mencius

L’idée-force selon Chômin. Un éclectisme comme équidistance entre spiritualisme et matérialisme, proche de Gabriel Compayré et d’Alfred Fouillée



Conclusion. Nakae Chômin, un moment dans la diffusion mondiale des Lumières