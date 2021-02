ERRI DE LUCA, Aller simple suivi de L'hôte impénitent

Trad. de l'italien par Danièle Valin

Édition bilingue

Collection Poésie/Gallimard (n° 559), 2021

*

9,50 EUR

320 p.

ISBN : 9782072879074

*

Parions que les lecteurs assidus d’Erri De Luca ne s’étonneront pas de son entrée dans la collection Poésie/Gallimard tant sa prose déjà signale constamment en lui le poète. Le présent volume qui reprend les poèmes d’Aller simple (Du monde entier) auxquels nous avons adjoint L’hôte impénitent dans son intégralité, donnera en outre à lire des poèmes inédits spécialement choisis par l’écrivain pour cette édition. Si Aller simple évoque d’abord l’épopée tragique des migrants qui tentent de rejoindre le sol italien et le destin des désespérés qui affrontent la violence de la mer et de l’indifférence, on y lira bien plus qu’un plaidoyer militant. La poésie de De Luca, portée par son humanisme engagé, proche dans sa sobriété et sa ferme clarté de celle de Primo Levi par exemple, trouve aussi son propos, comme son œuvre en prose, dans l’évocation de la guerre, de l’amour, de la liberté perdue, de la terre d’Italie et n’exclut pas l’expression heureuse de l’existence dans sa sensualité

