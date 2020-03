Émilie Combes

Le théâtre panique de Fernando Arrabal. « Science de l’essence de la confusion »

Classiques Garnier

ISBN: 978-2-406-09589-7

588 p.

PRÉSENTATION

L’exploration des principaux piliers de l’esthétique panique permet de comprendre comment se révèle la tension entre abject et sublime dans le théâtre de Fernando Arrabal, et de voir que l’espoir et la quête de soi l’éloignent d’une forme de tragique, pour devenir un moyen d’accéder à la connaissance de soi.

