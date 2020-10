En ligne

Quelle place les humanités occupent-elles actuellement dans l’enseignement des métiers du soin, en France et à l’étranger ? Quelles fonctions et quels usages les soignants peuvent-ils tirer des humanités dans leurs pratiques auprès des patients ?

Ce colloque tâchera de donner une visibilité à quelques propositions innovantes mises en place en Europe et en Amérique du nord tant dans les pratiques médicales que sur le plan de la formation initiale et continue.

Notre attention se portera plus particulièrement sur deux enseignements qui ont rejoint les humanités médicales depuis peu en France : la méditation (MBSR – Jon Kabat Zinn, MIT) et la médecine narrative (Rita Charon, Columbia University). Il s’agira donc de partir des pratiques et des travaux de recherche, pour explorer les propositions d’enseignements.

Colloque international

« L’indiscipline des humanités médicales »

26 et 27 novembre 2020

Programme

Jeudi 26 novembre 2020

Accueil des participants

François Tison (PU-PH CHU de Bordeaux)

Isabelle Galichon (Université Bordeaux-Montaigne)

Mot de bienvenue

Yann Bubien (Directeur Général du CHU de Bordeaux)

Manuel Tunon de Lara (Président de l’UB)

Lionel Larré (Président de l’UBM)

Michel Laforcade ARS

Présentation de la Fondation Anthony Mainguené

Marc et Danielle Mainguené

Matinée 10h00 -12h30

Session 1 – Conférence plénière (10h00-11h00)

Frédéric Worms (ENS), Humanités et médecine : mêmes combats

Modération & coordination :

Maria Cabral (Université de Lisbonne)

Véronique Avérous (PH CHU Bordeaux, Présidente du Comité d’éthique du CHU de Bordeaux)

Thibaut Haaser (PH CHU de Bordeaux, PhD Éthique médicale)

Pause 15 min

Session 2 – Table ronde – Les humanités dans le soin autrement (11h00-12h30)

Présentation (7 min) d’expériences menées dans le cadre d’instituts de soin suivie d’une discussion

*Alice Venditti (Université Paris8/Milan – la philosophie comme pratique)

*Mathieu Simonet (Biographie collective dans le cadre de l’AP-HP)

*Alexandra Martin (Pôle Culture et Santé Nouvelle Aquitaine)

*Arnaud Théval (Le chemin de sa personne)

*Pantxika Telleria (Une chorégraphe dans un institut de soin – Compagnie Elirale)

*Bolewa Sabourin (La danse comme réparation)

Modération et coordination :

Sylvie Minvielle (DRAC Nouvelle-Aquitaine, pôle Culture et Santé)

Loren Wolfe

Après-midi 14h00-16h30

Session 3 – Masterclass (14h00-15h00)

Patrick Autréaux (Écrivain), Parcours d’un médecin-écrivain, ou la littérature comme « école buissonnière »

Modération :

Delphine Cadwallader (Sorbonne Universités)

Catherine Mavrikakis (Université de Montréal)

Pause 15 min

Session 4 – Table ronde (15h00-16h30) – Littérature et médecine, voies interdisciplinaires

Présentation (7 min) d’expériences menées dans le cadre de la formation et des pratiques de soin

Modération : Isabelle Galichon (UBM)

Cécile Bartholome (Institut Bagatelle)

* Simon Harel (Chaire McConnell sur la recherche-création en contexte de soin, Université de Montréal), Résistances au récit, défiance envers le soin : les corps des écrivains malades (Artaud, Bernhard)

*Thierry Belleguic (Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Laval) et Janie Giard (Faculté de Médecine l’Université de Laval), Projet pilote d’implantation d’un programme de médecine narrative dans le programme de résidence en médecine familiale de la faculté de médecine de l’Université Laval (Québec). Un premier pas vers l’intégration des humanités médicales dans le cursus

*Pauline Bouchet (Études théâtrales de l’Université de Grenoble-Alpes), Construire des humanités ‘indisciplinaires’ : Dialogue et synergie ‘Arts du spectacle-Médecine’ à l’Université Grenoble-Alpes

* Christian Delorenzo (UPEC – CHIC Créteil), L’expérience de la médecine narrative à Créteil : entre université (UPEC) et hôpital (CHIC)

*

Session 5 – Conférence plénière 17h00-18h00

Rita Charon (Columbia University – NY)

Modération :

Isabel Fernades (Université de Lisbonne)

Loren Wolfe (CGC)

Clément Bonhomme (PH CHU de Nice)

20h30 Projection de Serendipityde Prune Nourry, suivie d’un débat

Avec Céline Lefève (Université Paris-Diderot – Institut La personne en médecine)

Martin Goutte (Université Sorbonne Nouvelle)

Nicolas Vonarx (Université Laval)

Modération :

Jean-Arthur Micoulaud-Franchi (MCU-PH UB)

Benjamin Gagnon-Chainey (UdeM)

Vendredi 27 novembre 2020

Matinée 10h00 -12h30

Session 6 – Conférence plénière (10h00-11h00)

Guido Bondolfi (Université de Genève et Hôpitaux universitaires de Genève),La méditation en médecine : mode éphémère ou changement de paradigme ?

Modération :

Emmanuel Mellet (Université de Bordeaux-Neurocampus),

François Tison (Université de Bordeaux)

Pause 15 min

Session 7 – Table ronde – Quelle place pour la méditation dans le soin et l’enseignement des humanités médicales ? (11h00-12h30)

Présentation (7 min)

* Antoine Lutz (INSERM – Lyon), Les effets de la méditation au service du soin

*Jean-Philippe Lachaux (CNRS – Lyon), Méditation et processus attentionnels

*Dr Jean-Gérard Bloch (Université de Strasbourg), Pourquoi enseigner la méditation en médecine ?

*Dr Cloé Brami (Université Paris Descartes - CRI), La pleine conscience pour les étudiants en médecine : partage d’expériences pédagogiques à Paris Descartes et perspectives

*Jean-Bernard Proux (association La Maison du cerveau)

Introduction du panel et Modération :

François Sztark (Université de Bordeaux)

François Tison (Université de Bordeaux)

Après-midi 14h00-16h00

Ateliers de pratiques

Possibilité de participer à deux ateliers

Pratiques narratives : Christian Delorenzo (doctorant en littérature et coordinateur de la formation en médecine narrative au CHIC)

Pratiques narratives : Silvia Rossi (Université de Strasbourg)

Méditation-Pratiques narratives : François Tison (Université de Bordeaux) - Isabelle Galichon (UBM)

Méditation : François Sztark (Université de Bordeaux)

Méditation : Emmanuel Mellet (Université de Bordeaux)

Méditation : Fairouz Vergnes (Université de Bordeaux)

Danse Pantxika Telleria (danseuse chorégraphe)

Danse Bolewa Sabourin (danseur chorégraphe)

Premier atelier 14h00 -15h00

Second atelier 15h00 – 16h00

Conclusion – 17h00