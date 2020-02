ERNST CASSIRER

Le mythe de l'État

[The Myth of the State]

Première parution en 1993

Trad. de l'anglais (Suède) par Bertrand Vergely. Avant-propos de Charles W. Hendel

Collection Tel (n° 428), Gallimard

Parution : 13-02-2020

408 p. — ISBN : 9782072878190

Avril 1945. Ernst Cassirer achève peu avant de mourir Le mythe de l'État, ouvrage réalisé à la demande de ses amis afin de tenter de comprendre les origines et les causes du nazisme. Sans jamais prétendre réduire le tragique de l'Histoire, mais sans renoncer non plus à toute explication, il invite la modernité à repenser son rapport au mythe.

Le XXe siècle n'a-t-il pas basculé dans le tragique parce que subitement la culture s'est mise à célébrer le culte du héros, de la race et de l'État tout en versant dans un pessimisme dénigrant la Raison?

Ce livre peut être considéré, à bien des égards, comme le testament philosophique de l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, et en tout cas d'un digne héritier des Lumières. Ouvrage savant attaché à reconstituer la mémoire de la Raison en refaisant l'histoire de toute la pensée politique, c'est aussi un livre de philosophe plaidant, à travers une critique du mythe, pour que la raison politique ne déroge pas à la plus haute de ses fonctions : réaffirmer la culture contre les tentations d'ériger l'idéologie, et donc la violence, en raison.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…