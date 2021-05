Emmanuel Beaubatie

Transfuges de sexe. Passer les frontières du genre

La Découverte

ISBN : 9782348057373

192 p.

19,00 €

PRÉSENTATION

Les parcours des trans’ suscitent beaucoup de fascination. Leur présence dans des films, des livres ou des reportages journalistiques est encore souvent teintée de sensationnalisme. Mais qui sont réellement les personnes qui s’affranchissent de la catégorie de sexe qui leur a été assignée ? À quoi ressemblent leurs vies et leurs vies se ressemblent-elles ? À partir d’une enquête inédite auprès de la population trans’, Emmanuel Beaubatie retrace les trajectoires plurielles, complexes, mais malgré tout ordinaires, de celles et ceux qui entreprennent de passer les frontières du genre.

Les changements de sexe ne se déroulent pas qu’à l’hôpital et au tribunal ; ils se jouent aussi en famille, en amour, au guichet, au travail et dans d’innombrables interactions sociales. Femmes ou hommes trans’, jeunes ou moins jeunes, précaires ou privilégiés, soutenus par leurs proches ou isolés… toutes ces configurations forgent des parcours de transition résolument variés. Elles déterminent les obstacles auxquels font face les trans’, mais également les stratégies qu’ils adoptent pour les affronter ou, à défaut, les contourner. La transition n’est jamais qu’une question d’identité ; elle s’accompagne aussi de nombreuses dimensions matérielles. Pour cette raison, elle représente avant tout une expérience de mobilité sociale, faisant des trans’ de véritables « transfuges de sexe ».

Naviguer en terrain trans’ permet d’explorer la fluidité et la multiplicité du genre, sans ignorer le poids toujours renouvelé de la domination masculine. Cet ouvrage passionnant invite ainsi les lecteurs et lectrices à repenser le genre tel qu’on le connaît – ou plutôt, tel qu’on pense le connaître – aujourd’hui.

SOMMAIRE

Trouble dans le genre grammatical

Introduction. Trans lives matter

Un objet de controverses

Penser la pluralité des trans’

Enquête en terrain sensible

Un ouvrage sur le genre

1 - Histoire d’une controverse

La fabrique scientifique des trans’

Sous les sciences, le genre

2 - Des vies, des verdicts et des diagnostics

Faire face à des injonctions contradictoires

Une inégale vulnérabilité

Les visages de la discrimination

3 - Mobilités sociales de sexe

Une tolérance asymétrique

Expériences de transfuges

4 - Changer de sexe et de sexualité

Défaire le genre : l’inégal pouvoir des orientations sexuelles

Faire le genre et la classe à travers la sexualité

5 - L’espace social du genre

Le genre en plusieurs dimensions

La conformité

La stratégie

La non-binarité

Conclusion. Break the binary

Passer les frontières du genre

La multiplicité du genre

Glossaire

Présentation des participantes et participants à l’enquête cités dans l’ouvrage