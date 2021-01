Étienne Barilier,

Alberto Giacometti. La vie dans le regard

Lausanne, coll. "Le savoir suisse", EPFL Press, 2020

168 p.

EAN13 Livre papier : 9782889153817

EAN13 eBook [PDF] : 9782889145423

Le 20e siècle, tout de guerres et de barbarie, n’a-t-il pas défiguré l’homme? Comment l’art peut-il désormais représenter un simple visage, un simple regard? Le dadaïsme, le cubisme, le surréalisme, l’art abstrait, chacun à leur manière, éludent la question. Alberto Giacometti, lui, veut répondre. Alors il choisit un modèle, l’installe en face de lui, et se met au travail. Il peint ou sculpte le corps et le visage humains, patiemment, ardemment, obsessionnellement. Il nous les restitue vivants.

Tourmenté plus que personne, il parvient néanmoins à retrouver dans les corps, les visages et les regards cette humanité essentielle, et digne d’amour, que des millénaires de création artistique ont représentée en vérité, de Sumer à l’Égypte, des masques africains aux mosaïques de Ravenne, de Giotto à la Pietà Rondanini. Giacometti, plus que nul autre, est de son siècle; mais de ce siècle abîmé, déchu, peu d’artistes auront, autant que lui, rétabli la grandeur.

Sommaire

1 Le chevalier de Du¨rer (1901-1915)

Troubles précoces – Souffrir pour Rodin

2 Le buste de Bianca (1916-1922) – Les poires lointaines – Chocs initiatiques – Pygmalion

3 Le crâne (1922-1929) – L’humain, toujours – Le style du vrai

4 Surréalisme ? (1930-1935) – Ni Marx ni Freud – Au-delà du hasard – Deuils

5 Monuments infimes (1936-1945) – Accident – Sous le signe de Callot – L’épouse et la mère – Musée imaginaire

6 Tête sur tige (1946-1949) – Les désastres de la guerre – Pas fait pour sculpter?

7 Les femmes de Venise (1950-1956) – Le chien Alberto – Être un arbre – Terribles déesses – L’étroit passage

8 Copier le réel – S’enfuir du Louvre – Peindre les peintres – Le chaos nécessaire

9 Frenhofer – «Ça commence» – Plaie ouverte – En miroir

10 «J’ai encore tout à faire» (1957-1966) – Icônes de mortels – Ravissement – La mort – «Ô merveille!»

Bibliographie

