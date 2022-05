Alors qu’au XVIe siècle l’iconologie est considérée comme un discours sur les images destiné à l’usage des peintres, elle se réinvente au cours du XIXe siècle, sous l’impulsion des historiens de l’art, comme une technique d’interprétation des oeuvres. Aby Warburg y verra l’instrument privilégié d’une « science de la culture ».

Conçu par des chercheurs issus d’horizons disciplinaires différents et organisé autour de cinq catégories réparties en une centaine d’entrées – les théoriciens de l’art et du cinéma, les cinéastes, les films, les notions et les motifs –, ce dictionnaire entend tout à la fois reformuler l’iconologie au cinéma et répondre d’une histoire élargie des images. De Walter Benjamin à Jacques Rancière, d’Arnaud Desplechin à Tsai Ming-liang, du Cuirassé Potemkine à Shining et du burlesque au zombie, les contributions proposées constituent un outil et une source de réflexion aujourd’hui indispensables à tous ceux qui font de l’analyse un accès privilégié à la connaissance des films.

Emmanuelle André est professeure en études cinématographiques à l’Université Paris Cité.

Jean-Michel Durafour est professeur en esthétique et théorie du cinéma à l’Université d’Aix-Marseille et directeur du Laboratoire d’études en sciences des arts (LESA).

Luc Vancheri est professeur en études cinématographiques à l’Université Lumière Lyon 2. Il est par ailleurs codirecteur de la revue d’études visuelles Écrans publiée aux éditions Classiques Garnier.