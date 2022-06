Avec L’Esclandre, Jean Frémon, Nicolas Pesques et Dominique Viart ont réuni l’ensemble des poèmes de Jacques Dupin (1927-2012) qui restaient à rassembler en recueil, parachevant ainsi l’édition des œuvres de Jacques Dupin. La plupart de ces textes sont issus de plaquettes ou de livres déjà publiés mais épuisés, ou de poèmes publiés dans des revues et qui n’avaient jamais été repris. Le titre du recueil, L’Esclandre, n’est donc pas de Jacques Dupin mais il suit l’usage établi par l’auteur de donner au titre d’un recueil le titre de l’une des suites de poèmes, différent des titres des plaquettes préalablement parues. Ce nouveau recueil, comme tous ceux qui jalonnent le parcours poétique de Dupin, Gravir(1963), L’Embrasure (1969), Dehors (1975), la traversée de la mort qu’évoque Une apparence de soupirail (1982), Contumace (1986), Échancré (1991), Le Grésil (1996), ne cesse d’accuser, à travers le morcellement du poème, l’ellipse de son sens, l’altération de sa métrique ("Je marche pour altérer quelque chose de pur"), le désir d’adhérer au monde et de s’obscurcir avec lui. Nulle célébration lyrique, mais un hérissement des réalités inassimilables pour exalter le surgissement vertical de l’être.

—

Les mêmes éditions POL redonnent à lire au format poche Face à Giacometti, qui réunit tous les textes que le poète a consacré au sculpteur de 1953 à 2012, soit plus d’un demi-siècle d’attention accordée à une œuvre plastique intimement éprouvée dans son élaboration même, avec son exigence et ses doutes, et cependant toujours perçue dans la distance et le vide qui l’entourent. Un poème clôt le recueil, extrait de "La mèche" qu’à la veille de sa mort Jacques Dupin donnait à la revue Europe pour le numéro qui lui était consacré. Il s’y souvient de l’atelier d’Alberto, de son rire, des « figures amincies » qu’il façonnait à longueur de nuit et de leurs promenades communes, associant dans une ultime connivence sa boiterie récente à celle que conservait Giacometti, « moi boitant bas / lui clopinant ».

—

Emmanuel Laugier réunit de son côté sous le titre Jacques Dupin. Implications (La Lettre volée) tous les textes (essais, portraits, chroniques, etc.) qu'il a donnés sur l'œuvre de Jacques Dupin entre 1993 et 2017. Tous revus pour l'occasion, ces textes, dont certains inédits, disent l'attention fidèle portée à l'œuvre de Jacques Dupin, tout autant que les mouvements internes qui en animent la lecture.

(Illustr.: [Jacques Dupin], Alberto Giacometti, ca. 1965 ©Fondation Giacometti, Paris)