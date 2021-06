Du Fu, Au bout du monde (759) - OEuvre poétique III

Etablissement du texte, traduction, introduction : Nicolas Chapuis

Paris : Les Belles Lettres, 2021.

XXVI + 566 p.

EAN 9782251450810

45,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Dans ce troisième volume de l’œuvre poétique de Du Fu (712-770) figurent 95 poèmes composés entre le printemps et l’hiver 759, une année charnière dans la vie du poète qui le vit renoncer à sa carrière gouvernementale et prendre la route de l’exil vers la province occidentale du Gansu.



Tout au long de cette pérégrination, marquée par des conditions de vie extrêmement précaires et des sentiments lancinants d’errance, Du Fu chante l’abandon, l’indignation, la souffrance, l’ironie, la tristesse et parfois la consolation. Déterminé à préserver son intégrité morale face aux turpitudes des temps, il recherche aux confins de l’Empire un sanctuaire où se mettre à l’abri et, du moins l’espère-t-il avant de réaliser l’inanité de son entreprise, une situation lui permettant de faire vivre sa famille.



Mais, dans ce « bout du monde » qu’il découvre à Qinzhou, la dernière métropole chinoise à l’ouest au croisement des espaces ouighours et tibétains, non seulement nul ne vient à son aide, mais de plus le poète est le témoin de l’incapacité du pouvoir impérial à contenir la pression croissante des « barbares » sur cette frontière dont la défense a été affaiblie par la guerre civile.



Ses poèmes manifestent une dimension personnelle jamais atteinte jusqu’ici : le lettré confucéen, qui avait tant espéré éclairer le règne de son souverain, trouve dans les ressorts les plus intimes de ses émotions l’expression du désenchantement et de la solitude. Abandonné de tous, conduisant femme et enfants affamés sur des corniches vertigineuses au fin fond du pays, à la recherche d’un logis qui se dérobe à chaque étape, Du Fu ne survit au bord des précipices que par la magie de ses chants : « la littérature honnit un destin accompli, les démons se régalent des gens qui s’égarent… jette-donc un poème ! »

En Chine, de tous les poètes classiques, Du Fu 杜甫 (712-770) se distingue comme le plus grand, le « saint de la poésie » (shisheng 詩聖) selon l’expression consacrée, celui qui, seul, est parvenu à être à la fois un poète épique, lyrique et engagé. Treize siècles ont passé depuis la naissance de Du Fu : sa voix demeure aujourd’hui d’une clarté et d’une puissance qui ne laissent pas d’étonner.

Nicolas Chapuis, né en 1957, a suivi des études de langue et civilisation chinoises aux Langues'O et à l'Université Paris VII. Diplomate de carrière, il a séjourné plus de quinze ans en Chine, où il a été notamment conseiller culturel auprès de l’ambassade de France. Outre ses traductions de littérature contemporaine (Ba Jin, Yang Jiang), son intérêt pour la poésie classique chinoise a donné lieu à une traduction des Cinq Essais de Poétique de Qian Zhongshu (1987) et à un essai intitulé Tristes Automnes – poétique de l’identité dans la Chine ancienne (2001).

Table des matières :

Introduction

Sources primaires

Références des traductions



Poèmes

203. L’officier de Xin’an

204. L’officier de Shihao

205. L’officier de Tongguan

206. L’adieu de la jeune mariée

207. L’adieu du vieil homme

208. L’adieu du sans famille

209. À l’ascète Wei le-huitième

210. Soupirs d’un jour d’été

211. Soupirs d’une nuit d’été

212. Au lendemain du Début de l’Automne

213. Pour chasser la peine – trois poèmes

214. Une beauté

215. J’ai rêvé de Li Bai – deux poèmes

216. En pensant à Zheng Qian le dix-huitième, percepteur à Taizhou

217. Celui à qui je songe

218. Pour chasser la peine – cinq poèmes

219. Pour chasser la peine – deux poèmes

220. Pour chasser la peine – cinq poèmes

221. Mélanges de Qinzhou – vingt poèmes

222. Songeant à mes frères une nuit de lune

223. Au bout du monde, je pense à Li Bai

224. Une maison sur le Mont de l’ouest au Val Rouge

225. Passant la nuit chez le Vénérable Zan

226. Cherchant un endroit où m’installer à Xizhi, je passe la nuit au domicile du Vénérable Zan – deux poèmes

227. Adressé au Supérieur Zan

228. La source du Monastère de la Grande Paix

229. La Tour de l’Est

230. Éclaircie

231. Ce que je vois

232. Le monastère dans la montagne

233. Impromptu

234. Pour chasser mes soucis

235. La Voie Lactée

236. Lever de lune

237. Battre le linge

238. Une hirondelle s’en retourne

239. Le grillon

240. Lucioles

241. Roseaux et joncs

242. Bambous amers

243. Je dépalisse un treillage

244. Potager à l’abandon

245. Brasiers du soir

246. Flûte d’automne

247. Bourse vide

248. Cheval malade

249. Épée du Tibet

250. Cruche en bronze

251. Crépuscule

252. Scène de campagne

253. En saluant votre départ au loin

254. En saluant le départ d’un conscrit

255. À l’attention de mon neveu Zuo

256. Trois poèmes adressés à Zuo après son retour en montagne

257. M’étant enquis d’un petit macaque, on promet de me l’envoyer

258. En hommage à l’ascète Ruan Fang

259. En ce jour d’automne, l’ascète Ruan m’apporte trente bottes d’ail

260. À Qinzhou je vois un décret annonçant la nomination de Xue Ju le-troisième en qualité de secrétaire du Prince Héritier et de Bi Yao le-quatrième en qualité d’inspecteur ; du fait de mes relations avec eux, et malgré la distance, je suis heureux de leur affectation, et je rends compte de ma simple existence ; au total trente couplets sur une même rime

261. Trente couplets sur une même rime adressés à Gao Shi le-trente-cinquième, commissaire à Pengzhou, et à Cen Shen le-vingt-septième, secrétaire à Guozhou

262. Cinquante couplets sur une même rime adressés aux deux vénérables Jia Zhi le-sixième, vice-préfet à Yuezhou, et Yan Wu le-huitième, commissaire à Bazhou

263. Trente couplets sur une même rime adressés au montagnard Zhang Biao le-douzième

264. Vingt couplets sur une même rime adressés à Li Bai le-douzième

265. Adieu au Supérieur Zan