Droit et justice dans la littérature francophone de Belgique

sous la direction de Bernard Ribémont et Joanna Teklik

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2021

EAN : 9782406113775

254 pages

25 €

À partir du corpus de la littérature francophone belge, ce volume s’interroge sur la façon dont ces textes, avec une spécificité belge ou non, questionnent les notions et concepts de droit et de justice, liés à l’actualité ou au passé. La démarche y présidant est interdisciplinaire et transhistorique.

Table des matières