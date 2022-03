L’Ukraine, terra incognita pour le théâtre français, l’affaire est désormais classée. Après des décennies de silence, une fenêtre s’ouvre sur un théâtre. Nous voilà en terre de catastrophes : le Holodomor, la famine génocidaire organisée par Staline dans les années 1930, plusieurs millions de victimes, un événement longtemps dissimulé au reste du monde ; Tchernobyl, à l’inverse, un nom assuré de passer à la postérité. Et puis l’effondrement de l’Union soviétique, l’indépendance, la transition, la révolution orange et celle du Maïdan, enfin l’annexion des territoires du sud-est par la Russie. Terrain de Grand Jeu… Avec notamment la première oeuvre littéraire traduite du tatar de Crimée, ainsi que le texte lauréat du domaine étranger aux Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2017. (1995-2014)



Contient : Au début et à la fin des temps, de Pavlo Arie ; Les Fugitifs égarés, de Neda Nejdana ; L’Hymne de la jeunesse démocratique, de Serhiy Jadan ; Miel sauvage, d’Oleh Mykolaïtchouk ; En direct, d’Oleksandr Irvanets ; Le Labyrinthe, d’Oleksandr Viter ; En détail, de Dmytro Ternovyi ; Arzy, légende tatare, de Rinat Bektashev ; L’Évangile selon Lucifer, d’Anna Bagriana.



Textes traduits de l’ukrainien, du russe et du tatar de Crimée par Estelle Delavennat, Maxime Deschanet, Iryna Dmytrychyn, Bleuenn Isambard, Shirin Melikoff, Aleksi Nortyl, Iulia Nosar, Ömer Özel et Tatiana Sirotchouk.



Dominique Dolmieu, fondateur de la Maison d’Europe et d’Orient, a codirigé la publication de plusieurs anthologies des écritures théâtrales de l’est de l’Europe. Neda Nejdana, dramaturge et universitaire, est l’incontournable ambassadrice du théâtre ukrainien en Europe.



Avec le soutien du Centre national du livre et des Journées de Lyon des auteurs de théâtres.