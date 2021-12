Adresse : Université de Łódź

Le colloque international Doing Memory I s'interroge sur l'accès visuel, verbal et virtuel à la mémoire. Les travaux pratiques réalisés et/ou montrés lors du colloque portent par exemple sur la représentation de la Shoah dans la bande dessinée et le film Theresienklang (Michael Pfeifenberger, 2021) et seront abordés à travers le travail de la mémoire comme phénomène sélectif et transformatif.

L'objectif de ce colloque est de comprendre et savoir comment les témoignages des expériences traumatiques vécues, soit individuellement, soit collectivement, sont transmis oralement ou à l'écrit. Il cherchera à comparer les différentes approches théoriques pour évaluer le travail de la mémoire véhiculé par les Etats membres de l’Union Européenne et leurs politiques mémorielles.



Doing Memory I. Visuelle, virtuelle, verbale Zugänge

La fabrique de la mémoire I. Les accès virtuels, visuels et verbaux à la mémoire

Doing Memory I. Ujęcia wizualne, wirtualne, werbalne



15.12. Anreise und Abendveranstaltung

17:00 Filmpräsentation „Theresienklang“ in Anwesenheit des Regisseurs Michael Pfeifenberger

im Anschluss: Empfang (Lokalangabe folgt)



16.12. Tagung & Workshop

9:30 Begrüßung, Einführung

09:45-10:15 Aleksandra Lévy-Lendzinska (Université Paris-Est Créteil : Bilder als lebendige Träger transgenerationaler Weitergabe von Schuld und Verantwortung bei Herta Müller

10:15-10:45 Ewa Mazurkiewicz (Schlesische Universität Katowice) :

Kunst des Reenactments als Kunst der Erinnerung. Annäherung an historische Erinnerungsräume in Milo Raus Hate Radio und Die letzten Tage der Ceausescus

10:45-11:15 Kaffeepause

11:15-11:45 Kalina Kupczyńska (Universität Łódź) : Politics of memory und der polnische Geschichtscomic am Beispiel der Comic-Narrationen über den Warschauer Aufstand

11:45-13:15 May Naomi Blank (Goethe Institut Brüssel/ LUCA School of Arts Belgien): Workshop mit Studierenden „Grafische Geschichtsschreibung“

13:15-14.30 Mittagessen

14:30-17:00 Fortsetzung des Workshops parallel

14.30-15:00 Laure Gallouet (Université Paris-Est Créteil): Entre omniprésence et absence: exemples d'images mémorielles dans l'Autriche d'après 1945 / Zwischen Allgegenwart und Abwesenheit: Beispiele von Erinnerungsbildern in Österreich nach 1945

15:00-15:30 Elżbieta Tomasi-Kapral (Universität Łódź/Prüfungszentrum des Goethe-Instituts):

„Hört aufmerksam zu, das ist nicht wirklich passiert…“ Jacek Dukajs Versuch, aus dem Kriegszustand ein phantasmagorisches Märchen zu machen (Wroniec / Der Kräherich, 2009)

15:30-16:00 Kaffeepause

16:00-16:30 Gudrun Heidemann (Universität Łódź):

Nora Krugs Collagen/Montagen ge- und erfundener NS-Geschichte(n) in Heimat. Ein Familienalbum

16:30-17:00 Präsentation der Workshop-Ergebnisse

17:00-18:00 Abschlussdiskussion

ab 19:00 gemeinsames Abendbuffet (Lokalangabe folgt)



Organisation:

Univ.-Prof‘in. Dr. Gudrun Heidemann, Instytut Filologii Germańskiej UŁ

Dr. Aleksandra Lévy-Lendzinska, Université Paris-Est Créteil