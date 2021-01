Université de Picardie Jules Verne, en ligne

Doctoriales de littérature comparée 2021

Les doctoriales de littérature comparée sont l'occasion unique, pour de jeunes doctorant.e.s, de présenter l'état de leur travail, tout en découvrant celui des autres.

L'équipe des comparatistes de l'Université de Picardie Jules Verne se réjouit de permettre ces rencontres, encadrées par des professeurs d'université de toute la France, dont quelques-uns donneront également des conférences plénières.

22 janvier 2021



Organisées sous l’égide de la SFLGC par le département de Littérature comparée de l’UPJV, avec le soutien de l’UFR Lettres, du CERCLL (UR 4283) et de l’ED-SHS



9 : 00 : Accueil (Xavier Boniface, directeur de l’Ecole Doctorale SHS, Anne Duprat, directrice du CERCLL (EA4283), Christian Michel, directeur du département de Littérature comparée de l’UFR de Lettres)



9 :30 : Conférence introductive, François Lecercle (Université Paris-Sorbonne), « Les mises en récit d’une histoire criminelle : enquête sur un petit duc voleur, violeur et assassin »







10 :15 – 12:00 : Sessions Parallèles 1



Session A1, salle A , 10 :15 – 12:00



« Traduction, réception, transmission » – Présidence : Karen Haddad (Université Paris-Nanterre) et Karl Zieger (Université de Lille)



ELMASAOUL Oumaima (dir. E. Bouju, Université Paris-Sorbonne): "L’orient des fables : Usages et figuration de la matière orientale dans Les Fables de la Fontaine".



PAGANO Adélaide (dir. J.-L. Haquette et V. De Santis, Université de Reims-Champagne Ardenne et Università degli Studi di Salerno): "La réception critique des œuvres de Shakespeare en Europe au XVIIIe siècle : le cas de Martin Sherlock."



LI-ARPILLIERE Céline Te Hui (dir. F. Lavocat et Y. Zhang, Université Paris III-Sorbonne-Nouvelle): "La transmission du romantisme occidental et ses manifestations dans les œuvres de Yu Dafu".



FIEVET MARQUES Amanda (dir. R. Tettamanzi et S. Frankl -Sperber, Université de Nantes et Universidade Estadual de Campinas de São Paulo): "Style et traduction dans Guignol's Band de L.-F. Céline".



AIT-HAMOUDA Amel (dir. M. Hersant et J.-P. Sermain, Université Paris III-Sorbonne-Nouvelle): "Lire, traduire et réécrire les Mille et Une Nuits : d'Antoine Galland à André Miquel".



DOUDIN Marco (dir. V. Gély, Université Paris-Sorbonne): "Poétiques de l’intertexte chez Derek Walcott et Édouard Glissant."







Session B1, salle B, 10 :15 – 12:00



« Voyages et frontières géographiques » – présidence : Laurence Dahan-Gaida (Université de Franche-Comté) et Yvan Daniel (Université Clermont-Auvergne)



RAYNAL Eva (dir. A. Nuselovici, Aix-Marseille Université), docteure: "Une réactualisation des figures mythiques de l'aller-retour chez Alfred Döblin, Jorge Semprún et Vercors."



DRAGON Geneviève (dir. E. Bouju et B. Gervais, Université Rennes 2 et Université du Québec à Montréal), docteure: "La Masure et le Mausolée : le roman de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis".



PRADEL Léa (dir. G. Ducrey, Université de Strasbourg): "es représentations du pouvoir dans le roman maritime du XIXe siècle."



MENGUE Mélissa (dir. P. Halen et S. Mbondobari, Université de Lorraine et Université Omar Bongo, Libreville): "Tourisme et littérature à propos du Congo 1885-1945: Histoire,discours et esthétique."



TARBY Sonja (dir. L. Dahan-Gaida, Université de Franche-Comté):"Géographie de l'imaginaire: une décolonisation par les mots ou de l'immatérialité à la matérialité"



ZHANG Qiannan (dir. Y. Daniel, Université Clermont Auvergne): "Poétiques francophones et mondialisation culturelle dans les œuvres de Léopold Sédar Senghor et François Cheng."







Session C1, salle C, 10 :15 – 12:00



« Théâtre et scénographie » – Présidence Guy Ducrey (Université de Strasbourg) et Anne Duprat (Université de Picardie Jules Verne/IUF)



LACOMBE Elisabeth (dir. A. Duprat, Université de Picardie Jules Verne): "Sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes dans le théâtre français anglais et espagnol du début de l’époque moderne."



SCOTTO di CLEMENTE C. (dir. F. Lecercle, Université Paris-Sorbonne): "La rivalité entre le théâtre et les Églises, du milieu du XVIe à la fin du XVIIe siècle, en France et en Angleterre."



LORASCHI Ariane (dir. T. Victoroff, Université de Strasbourg): "Le spectacle du sacré : tensions, confrontations, subversion ? Les cas de Claudel, Sartre, Pasolini, Fo"



ISSARTEL Ariane (dir. G. Ducrey, Université de Strasbourg): "Chant et chansons dans le théâtre contemporain en Europe (France, Allemagne, Grande-Bretagne), des années 1970 à nos jours."



BUCCHI Deborah (dir. W. Marx et C. Carastro, Université de Paris X Nanterre et EHESS): "Le divin au théâtre : expériences antiques et contemporaines."



12h30 – 14h00 Pause



14 :00 : Remise du prix de thèse de la SFLGC par Yvan Daniel (vice-Président de la SFLGC chargé de la recherche) et présentation par les lauréat.e.s de leurs travaux







14 :30 – 16 :00 : Sessions parallèles 2



Session A2, salle A, 14 :30 – 16 :00



« La société et ses marges » – Présidence : Isabelle Poulin (Université Bordeaux Montaigne) et Delphine Rumeau (Université de Toulouse - Jean Jaurès)



GRAND Manon (dir. A.-R. Hermetet et S. Soccard, Université d’Angers): "Dans le laboratoire fictionnel du politique : Norme des corps, normes sociales."



HECTOR Guillermo (dir. T. Samoyault, Université Paris III-Sorbonne-Nouvelle): "La honte et la mémoire collective :Javier Cercas, Marguerite Duras, Philip Roth et Christa Wolf".



THERMES Camille (dir. D. Rumeau et F. Goyer, Université Grenoble-Alpes): "Engagements littéraires postmodernes ? De la reconfiguration historique aux nouvelles pensées de la communauté dans des romans polyphoniques contemporains."



TSETSE Etonam (dir. D. Ranaivoson, Université de Lorraine): "L’esthétique du récit criminel dans la littérature francophone : le cas du Togo."



DUCOUX Antoine (dir. F. Olivier, Université Paris III-Sorbonne-Nouvelle): "Représentations du crime organisé dans le roman au tournant du 21 ème siècle. Les cas du Mexique et de l’Italie".



LABRANDE Mélisande (dir. C. Pinçonnat, Aix-Marseille Université): "Figures et discours de mendiants chez Israël Zangwill, Albert Cohen et Albert Cossery".



BESSONNET Jodie (dir. J.-P. Engelibert et A. Romestaing, Université Bordeaux Montaigne): "Les nouvelles bêtes de l’Apocalypse : présences et disparitions animales dans l’imaginaire de fin du monde des XXe et XXIe siècles".







Session B2, salle B, 14 :30 – 16 :00



« Approches genrées et études féminines » – Présidence Florence Godeau (Université Jean Moulin-Lyon III) et Christian Michel (Université de Picardie Jules Verne)



HARDER Marie-Pierre (dir. V. Gély, Université Paris-Sorbonne), docteure, Prix de thèse 2019 de la SFLGC:"Hercule à la croisée des chemins ou le “héros perplexe”, (Re)configurations discursives et genrées de l’apologue de Prodicos dans les cultures européennes, de l’Antiquité aux débuts du XIXe siècle."



DEHONDT Louise (dir. A. Duprat, Université de Picardie Jules Verne): "La représentation de la vieillesse féminine dans la poésie de la Renaissance."



QUIN Marie-Charlotte (dir. G. Ducrey et F. Vallotton, Université de Strasbourg et Université de Lausanne): "Colette illustrée".



MEYER Suzel (dir. P. Werly, Université de Strasbourg), docteure: "Écrire l'histoire au féminin, autour de The Years de Virginia Woolf et des Années d'Annie Ernaux."



MOUSSAVOU NYAMA Anouschka Stevellia (dir. C. Mazauric, Aix-Marseille Université): "La reconstruction de la mémoire au féminin : étude du rapport histoire/fiction dans les œuvres d’Assia Djebar et de Léonora Miano. Approche postcoloniale."







Session C2, salle C, 14 :30 – 16 :00



« Roman et romanesque » – Présidence Fiona Mc Intosh-Varjabédian (Université de Lille) et Catherine Grall (Université de Picardie Jules Verne)



DI SANTO NAVARRO Lea (dir. A. Duprat, Université de Picardie Jules Verne): "La civilité au miroir du jeu : représentations et évolutions du jeu de société dans les genres narratifs en France, Italie et Espagne entre la seconde moitié du XVIème siècle et la fin du XVIIème."



EPANDJA Désirée (dir. F. Mc Intosh, Université de Lille): "L’écriture de l’oppression : Enjeux et représentation dans la littérature du XIXe siècle et la littérature contemporaine."



DUBAIL Hélène (dir. W. Marx, Université de Paris X Nanterre): "Les représentations de la bêtise dans les romans européens de 1880 à 1914 (France, Angleterre, Allemagne, Italie)."



PLEUCHOT Victoria (dir. A.-G. Weber, Université d’Artois): "Les romans du précariat pendant l'entre-deux guerres."



RIU-COMUT Laurence (dir. Y. Landerouin, Université de Pau et des Pays de l’Adour): "Ce que les genres du cinéma font au roman contemporain. Formes et représentations du western et du film noir chez les romanciers des domaines français et anglo-saxon depuis 1980."



OTT Marion (dir. D. Ranaivoson, Université de Lorraine): "Le comique, ce "tragique vu de dos" : approches comparées du grotesque dans des romans africains et indo-océaniques contemporains."



DUVAL Marine (dir. D. Pujante et C. Grall, Université de Picardie Jules Verne et Universitat de València): "Le fantôme contemporain: les romans de Jesmyn Ward et Catherine Mavrikakis."



16 :00 Pause







16 :15- 17 :45 : Sessions Parallèles 3



Session A 3 , salle A, 16 :15- 17 :45



« Correspondance des arts » – Présidence : Evanghelia Stead (Université Paris-Saclay,Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et Jean-Louis Haquette (Université de Reims)



RAPHELIS Rémi de (dir. E. Stead Université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines): "Littérature et collection. France, Grande-Bretagne, Italie, 1880-1940."



PSHENICHNIKOVA Mariia (dir. J.-Y. Masson, Université Paris-Sorbonne): "Le statut de l’œuvre d’art chez les avant-gardes au début du XX siècle."



SEROL Lucas (dir. G. Ducrey, Université de Strasbourg): "Les écritures de la danse moderne au début du XXème siècle : écrits de danseurs et danse en littérature."



BUVAT Margot ( dir. I. Poulin, Université Bordeaux Montaigne): "Vie des formes poétiques et architecturales : une lecture de Baudelaire et de Dostoïevski."



SECHI Samantha (dir. E. Bouju et P Pellini, Université Paris III-Sorbonne-Nouvelle et Université de Sienne): "De la perception de la forme: pour une phénoménologie de l’espace au sein des œuvres de Daniele Del Giudice, Peter Handke et Jean-Philippe Toussaint."



FLORES Sandrine (dir. F. Godeau, Université Jean Moulin-Lyon III): "Expérience et vocation créatrices chez M. Proust, P. Valéry et R.M. Rilke."







Session B3, salle B, 16 :15- 17 :45



« Poétique(s) et études comparatistes » – Présidence : Anne-Rachel Hermetet (Université d’Anger) et Olivier Kachler (Université de Picardie Jules Verne)



TRAYANOVA Marina (dir. A. Duprat, Université de Picardie Jules Verne): "Structures aléatoires et poétique(s) du hasard dans le roman européen du XVIIIe siécle."



RIVERO TORELLI Leonardo (dir. M. Finck, Université de Strasbourg): "Présence de la poésie française du XIXe siècle dans la poésie du Rio de la Plata : un dialogue musico-poétique. (Lamartine, Mallarmé, Laforgue, Herrera y Reissig, Borges)."



GIUDICE Silvia (dir. W. Marx, Université de Paris X Nanterre): "Poétiques de la négativité assertive. L’humanisme conscient et impossible de Leopardi, Baudelaire, Valéry et Montale (1818-1945)."



KUNKEL Samuel (dir. E. Stead, Université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines): "L'Orphisme dans le récit post-romantique en France et en Angleterre : 1880-1919"



SCHULZE Yves (dir. F. Godeau, Université Jean Moulin-Lyon III): "Poétiques de la médecine, entre modernité et avant-garde, France et Allemagne, 1909-1937. Une étude comparée de l’œuvre d’Artaud, Benn,Céline et Döblin."







18 :00 Conclusion par Catherine Grall, pour l’équipe des comparatistes du CERCLL/ UFR de lettres de l’Université de Picardie -Jules Verne)