"AligreFM : Philippe Vannini, passeur de liberté"

2 juin 2021 Par Pascale Fourier Blog : C'est pas moi qui l'dis.

"[...] Philippe Vannini, lui, s'intéressait à la littérature dans ses Jeudis littéraires , et l'on a vu les plus illustres descendre l'escalier casse-gueule qui menait à notre studio décrépi. Il en a été ainsi de Alberto Moravia, Julien Green, Annie Ernaux, Michel Butor, Françoise Lefèvre, Gemma Salem, Michel Le Bris, Antonio Lobo Antunes, Toni Morrison, Louis Calaferte, Philippe Delerm, Patrick Grainville, Zvetlana Alexievitsch, Dario Fo, Gao Xingjan, Thomas Transtömer, Régis jauffret, Christine Angot, Marie N’Daye, Jean Védrine, Serge Doubrovsky, Douglas Kennedy, Paolo Rumiz, Claudio Magris, Eri de Luca, Diane de Selliers, Simone Gallimard, Pierre Belfond, Jérôme Lindon, Viviane Hamy, Hubert Nyssen et « beaucoup d'autres », comme le dit la page de présentation de son émission.

3000 entretiens, trésor constitué à partir d'un temps où la numérisation n'existait pas, entretiens dont Libération-même saluait sous la plume d'Emmanuelle Dasque la singularité et la beauté : « Ici, le micro n'a rien d'un lieu de promo où les auteurs viennent marchander le succès de leur prochain ouvrage et recevoir la bénédiction des critiques littéraires. Philippe Vannini est avant tout un lecteur qui ne se fie qu'à ses plaisirs de lecture et boude franchement les mondanités des lettrés. Il y a une ambiance intimiste, presque cocooning, dans cette émission. Les invités (auteurs, libraires, éditeurs, et parfois même lecteurs) s'expriment avec simplicité et passion. Partagent un bout de leur vie et pas forcement l'histoire de leur livre. « . Entretiens perdus à jamais ? On peut en retrouver pour le moins certains là et retrouver la voix chaude de Philippe, « sa voix [qui]roule dans les graves », comme l'écrivait Libération"