Né en 1955, disparu le 8 août 2021, acteur, auteur et parolier français "Tartar(e)", figure du théâtre de rue, avait reçu le Prix SACD des Arts de la rue 2015.

"Figure importante du Théâtre de Rue, festival de théâtre à Aurillac de grande envergure, l’homme à la barbe blanche vient de s’éteindre.



Enchanteur du spectacle vivant

Tartare a participé au festival d’Aurillac depuis ses débuts, il y a plus de trente ans. Il était aussi un orateur qui a fait de sa vie la langue. Grand conteur qui aimait partager les histoires de ses voyages il en a même fait un recueil, AAAA.A (pour Afrique Amérique Ailleurs Adieu). Il a aussi rédigé un Fictionnaire, qui revisitait les définitions de la langue française par son propre regard.

Il ne se présentera désormais plus sous le grand séquoia d’Aurillac, qui était habitué à recueillir ses paroles. C’était ainsi qu’il se produisait, en n’oubliant pas la barbe blanche lui conférant des allures de sage, le torse dépouillé d’habit, peut-être un oiseau. Tout en faisant rire son public."

« Le monde va mal, tant pis, j’irai seul au combat. Seul je monterai à l’abordage du sanctuaire de la peur et de la tyrannie, seul, dressé sur mes jambes séniles, je déclencherai l’Intifada ! Mon Intifada à moi, féroce, cruelle, implacable, avec à la place des pierres, les mots. Mon Bic sera ma fronde et les mots mes pierres. Oui les mots, mille mots vivants, bavants, croustillants, des centaines de milliers de mots mal équarris, non aseptisés, des mots décapants, exfoliants, toxiques, des mots porteurs de VIH, un geyser de mots avilissants, infamants, un déluge de mots orduriers, putrides, violents, vilains, vrombissants, virulents, vipérins, volcaniques. »

Lire l'article https://toutelaculture.com/actu/deces-de-jean-georges-tartare-auteur-interprete-de-theatre-de-rue/

Voir la vidéo de son interview lors des 30 ans du festival d'Aurillac