Franco Fido, historien du théâtre et de la littérature, s'est éteint le mardi 23 juin dernier en Touraine où il résidait depuis 2006.

Formé à l'Ecole Normale de Pise, il a déployé son activité d'enseignement et de recherche aux Etats-Unis, notamment à la Brown University, puis à Harvard, et en France, aux universités de Dijon, de Grenoble et de Strasbourg. Ses écrits couvrent presque toute l’histoire de la littérature italienne, de Boccace à Pirandello. Mais, né à Venise en 1931, et neveu d'un des plus grands acteurs italiens du XXe siècle, Cesco Biaseggio, il a consacré une grande partie de son travail d'analyse et d'écriture au dramaturge vénitien Carlo Goldoni, dont il a été l'un des premiers à promouvoir les libretti et les scenari, ainsi que les pièces écrites pendant son expatriation à Paris entre 1762 et 1793.

Franco Fido était fondamentalement un homme du livre et des bibliothèques, passionné par la recherche d’archives, interprète scrupuleux des textes dans leur contexte historique et social. Mais tous ses collègues et amis retiennent surtout son énergie, son sens de l’hospitalité, sa cordialité et sa conversation stimulante, qui faisaient de lui un véritable homme des Lumières.

Pour plus de détails sur la carrière et les écrits de Franco Fido : http://etudesitaliennes.hypotheses.org/