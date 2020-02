La Maison des Écrivains et de la Littérature fait savoir la mort de l'écrivain Bernard Pingaud, à l'âge de 96 ans.



"Auteur de nombreux romans, de Mon beau navire (1946) à Vous (2015) et d'essais, dont Une tâche sans fin (2009). Collaborateur des revues Les Temps modernes et L'Arc, Bernard Pingaud fut en 1960 l'un des signataires du « Manifeste des 121 », défendant le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. En 1968, avec Jean-Pierre Faye, Michel Butor, Guillevic, Henri Deluy et quelques autres, il fonda l'Union des écrivains, dont il fut l'un des principaux animateurs jusqu'en 1973. Jusqu'à 1979 il dirigea le groupe d'études du Secrétariat à l'Action culturelle du Parti socialiste. L'Union des écrivains revendiqua dès le début la création d'une Maison des écrivains. Qui vit le jour en 1983. Bernard Pingaud fut son président de 1990 à 1993.



Secrétaire des débats à l'Assemblée nationale, Conseiller culturel à l'Ambassade de France au Caire, il joua avant tout un rôle majeur au service des écrivains, du livre et de la lecture, en présidant en 1981, à la demande de Jack Lang, la commission de réflexion sur la politique du livre et de la lecture puis en rédigeant en 1989 un nouveau rapport sur le développement de la lecture, à la demande de Jean Gattegno." — Alain Lance, directeur de la Mél de 1995 à 2004.