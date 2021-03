Supplément au Voyage de Bougainville

Denis Diderot

Collection Folio+Lycée (n° 30), Gallimard, 2021 [2002]

*

176 p.

2 EUR

ISBN : 9782072925979

*

Qui, de l’Européen civilisé ou du Tahitien « sauvage », est le plus heureux ? Existe-t-il un modèle de société idéale ? Voilà quelques-unes des questions qui occupent A et B, nos protagonistes : ils dialoguent, débattent, comparent, et, ce faisant, s’ouvrent à l’altérité. Et ils ne sont pas les seuls. Grâce à ce texte original et intemporel, le lecteur apprend également à décentrer son regard et à se libérer de ses préjugés. Une expérience de lecture salutaire !



Au fil du texte :

• 2- explications de textes

• 1- commentaire de texte



+ un dossier composé de 8 chapitres :

1- Histoire littéraire : Lumières et pré-Révolution : sentir, raisonner, critiquer

2- Diderot et son temps

3- Présentation du Supplément au Voyage de Bougainville

4- Les mots importants du Supplément au Voyage de Bougainville(nature ; innocent / sauvage ; religion ; crime)

5- La grammaire

6- Groupement de textes : L’autre, ce « barbare » (disent-ils)

Joachim du Bellay, Défense et illustration de la langue française

Jean de La Bruyère, Les Caractères

Voltaire, L’Ingénu

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire

Contraction de texte et essai : Critique de la raison nègre d’Achille Mbembe

7- Prolongements artistiques et culturels

8- Exercices d’appropriation.

