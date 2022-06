Spécialiste de sciences du langage, Alain Rabatel a consacré quatre articles successifs aux spécificités du discours rapporté (ou discours représenté) dans les romans noirs de Dominique Manotti : Sombre sentier, À nos chevaux, Nos fantastiques années fric, Racket et Marseille 73. Les occurrences étudiées étaient si novatrices et singulières en elles-mêmes, comme pour leur rapport avec la narration et la position de la narratrice envers ses personnages et les univers représentés, que le théoricien a eu l'envie d'en savoir plus, en dialoguant avec la romancière, par ailleurs historienne de profession. C'est cet entretien resté inédit que l'Atelier de théorie littéraire de Fabula donne à lire, sous le titre : "La représentation des discours des personnages, la narration, la vie et le lecteur. (Dialogue entre une auteure de romans noirs et un linguiste)", par Dominique Manotti et Alain Rabatel.