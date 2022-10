La collection "Théorie de la littérature" des Classiques Garnier accueille la version française, très attendue, de l'essai de Terence Cave : Poétiques de l’anagnorisis. Le poéticien y retrace l’histoire du terme et explore les enjeux théoriques fondamentaux du procédé. La scène de reconnaissance est en effet aussi populaire qu’elle est suspecte aux yeux de la critique. Fabula vous invite à lire la Préface à cette traduction française, signée par Terence Cave…

—

En mai dernier, Nathalie Kremer faisait paraître avec Kris Peeters et Beatrijs Vanacker le volume La Reconnaissance littéraire. Hommages à Jan Herman dans la collection "La République des Lettres" (Peeters), qui traite de la question de la reconnaissance littéraire sous trois angles d'approche : diégétique, comme ressort de l'intrigue ; poétique, comme mécanisme par lequel l'œuvre romanesque se donne à lire et à reconnaître comme fiction ; pragmatique, comme facteur de réception et de transmission culturelle des textes de l'Ancien Régime. Fabula donnait alors à lire le texte intégral de l'Introduction…

Pour l'Atelier de théorie littéraire de Fabula, Nathalie Kremer a extrait deux réflexions de sa propre contribution, sur le sens de la reconnaissance selon Paul Ricœur et sur le travail oblique de la reconnaissance dans les fictions du XVIIIe s., réunies sous le titre "Signes de reconnaissance"…