Une marquise et une pendule hantent depuis un siècle la théorie du récit et l'histoire du roman, l'une et l'autre introduites en grande pompe par André Breton dans le Manifeste du surréalisme (1924) au moment de lancer l'anathème contre le genre romanesque. Pour fêter le centenaire de la marquise, Marc Escola s'arrête sur "L'heure luxueuse du loisir romanesque", en réunissant une anthologie de textes méditant la phrase attribuée par Breton à Valéry pour dénoncer l'arbitraire du romancier : "La marquise sortit à cinq heures".

(Illustr. : Jean Béraud, Le Pont des Arts par grand vent, ca. 1880)