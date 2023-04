L'exercice de la littérature n'est pas, en soi, attaché à la forme matérielle du livre : on pourrait résumer trois cents ans d'histoire de la littérature et du livre en disant qu'il y a eu une accointance profitable entre la montée d'une pratique culturelle et celle d'une industrie avec l'entrée dans la culture médiatique. La quasi-équivalence qu'il faut constamment déconstruire entre l'œuvre littéraire et son support a longtemps repoussé dans l'ombre des pratiques d'écriture et de diffusion qui n'empruntaient pas la forme du codex : performances orales (de poésie) ; tracts et affiches ; lectures publiques de textes ; diffusion dans les journaux et périodiques ; publications artisanales ; expositions de textes littéraires ; spectacles de contes... Ces formes et contextes, jugés mineurs par contraste (symbolique et quantitatif), restent depuis toujours des manifestations satellitaires du phénomène littérature, de mieux en mieux étudiées. René Audet avance dans l'Atelier de théorie littéraire une proposition d'ensemble pour une cartographie des arts littéraires.