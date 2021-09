D.H. Lawrence, Nouvelles complètes. Tome II

édition et traduction de Pierre Nordon

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2021

EAN 9782812415326

812 p.

Prix : 20EUR.

Présentation :

Ce second volume regroupe les nouvelles que D.H Lawrence a écrites durant ses voyages, exils nécessaires face à la faillite des valeurs occidentales. Les figures féminines y prennent une place plus grande et plus complexe au fil de nouvelles jalonnant l’itinéraire qui mène à L’Amant de Lady Chatterley.

Table des matières

Tome II