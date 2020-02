DEVISES HÉROÏQUES & GALANTES

JEAN-MARC CHATELAIN & ANDRÉ JAMMES

éd. des Cendres

320 p. | 250 × 336 mm | 150 illustrations couleurs | relié plein papier gardes teintées dans la masse

impression à 525 ex. sur freelife

par la maison bortolazzi à vérone

ISBN/ 978-2-86742-296-6 — 95 €



Exceptionnel fac-similé d’un manuscrit jusqu’ici inconnu, présentant 114 devises calligraphiées et peintes au siècle de Louis XIV reproduites au format avec le plus grand soin et sur un papier choisi. Cette édition met ainsi en lumière trois arts à leur sommet au dix-septième siècle, celui de l’invention de devises et madrigaux célébrant tel ou tel personnage de rang, celui de l’enluminure, enfin celui de la calligraphie.

Les commentateurs du livre manuscrit, André Jammes et Jean-Marc Chatelain, dans leurs textes d’accompagnement remettent au premier plan par leurs recherches approfondies trois personnages oubliés : l’écrivain François Clément, le peintre Pierre-Paul Sevin, le calligraphe Charles Gilbert.



