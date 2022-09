Deuxième congrès international Sémiotique et Culture : De la linguistique à l’anthropologie sémiotique (En ligne)

Deuxième Congrès international Sémiotique et Culture : De la linguistique à l’anthropologie sémiotique (4-13 octobre 2022)

En ligne

Alors que le premier congrès international Sémiotique et Culture, tenu en 2014 au Brésil à l’Université Fédérale de Paraiba, avait pris pour thème Des discours aux univers construits, celui-ci entend contribuer à l’approfondissement épistémologique des sciences de la culture. Elles regroupent une bonne part des humanités, numériques ou non, les sciences sociales et les sciences de l’homme. La sémiotique y occupe une place disputée mais indiscutablement importante.

En poursuivant l’objectif général d’une reconstruction, le congrès se déroulera en six séances, toutes accessibles en distanciel par Zoom, et correspondant à autant de thématiques.

Elles s’ouvriront chaque jour à 14h30, heure de Paris (8h30, heure de Montréal; 9h30, heure du Brésil). Les personnes qui souhaitent participer aux discussions sont priées d’envoyer un courriel à l’adresse semicultinternacional2022@gmail.com en précisant leur nom, prénom et affiliation.

Les institutions organisatrices comprennent à divers titres l’Université Fédérale de Paraiba, l’Université Lyon II, l’Université de Rouen, l’Université de Moncton, l’École nationale des langues orientales (Paris), l’Institut Ferdinand de Saussure et le collectif La Reconstruction.

Le programme et le descriptif du congrès se trouvent ici.

1. Renouveau de la linguistique : sémantique interprétative, néosaussurisme et au-delà - Mardi 4 octobre 2022

(Responsable: Éric Trudel, eric.trudel@umoncton.ca)

Sujet : SémiCult 4/10 https://cnrs.zoom.us/j/92181637611?pwd=UkRLc1JXQnRlekZJK3FUUW1ZNG51UT09

ID de réunion : 921 8163 7611

Code secret : 2nJGDg

2. Corpus : des textes aux œuvres - Mercredi 5 octobre 2022

(Responsable : Mathieu Valette, mvalette@inalco.fr)

Sujet : SemiCult 05/10

https://cnrs.zoom.us/j/98498010263?pwd=TUNadGFDMHNNVi93WXU3L2UwSUE0QT09

ID de réunion : 984 9801 0263

Code secret : uHWy4r

3. Arts et œuvres : littérature, cinéma, musique… - Jeudi 6 octobre 2022

(Responsable : François Rastier, frastier@gmail.com)

Sujet : SemiCult 06/10

https://cnrs.zoom.us/j/94794333022?pwd=RGFFdk1XQkZSc0Z0VWVUbXRQMFZJUT09

ID de réunion : 947 9433 3022

Code secret : GK675w

4. Sémiotique des cultures et sciences de la culture - Mardi 11 octobre 2022

(Responsable : Maria de Fátima B. de M. Batista, mariadefatimambatista@gmail.com)

Sujet : SemiCult 11/10

https://cnrs.zoom.us/j/94169443476?pwd=ZGRKeWd2SzltNHMwMnB0UG5DdmZsQT09

ID de réunion : 941 6944 3476

Code secret : F593Bb

5. Anthropologie sémiotique et cultures - Mercredi 12 octobre 2022

(Responsable : Pierluigi Basso Fossali, pierluigi.basso@univ-lyon2.fr)

Sujet : SemiCult 12/10

https://cnrs.zoom.us/j/92639714061?pwd=S0ppQklFNy9wTWNpOHBnMXcwaFJqZz09

ID de réunion : 926 3971 4061

Code secret : p2g84C

6. La reconstruction et ses perspectives épistémologiques - Jeudi 13 octobre 2022

(Responsable : Maryvonne Holzem, maryvonne.holzem@univ-rouen.fr)

Sujet : SemiCult 13/10

https://cnrs.zoom.us/j/96371712376?pwd=OE1XYjJKeXVIR0xxbDJQV3ZXYTQzQT09

ID de réunion : 963 7171 2376

Code secret : ZH3aaK