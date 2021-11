Les Cahiers dessinés viennent de faire paraître un album de dessins de Kafka, plus burlesques que ses œuvres de fiction : près de cent cinquante dessins récupérés dans un coffre-fort d'une banque suisse en 2019, et rendus publics après des années de querelles judiciaires. On s'en doute : l'auteur du Château avait exigé que ses dessins soient brûlés après sa mort, comme l'ensemble de ses manuscrits.