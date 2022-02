Ouverts à tous les amateurs de poésie, les archives et manuscrits du poète Robert Desnos numérisés par la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvent soumis à des pratiques de consultation très diverses, liées aux motivations de publics élargis, et permettent aussi d'adresser aux documents des questions moins consensuelles. Que demandons-nous et que pouvons-nous demander aux manuscrits numérisés ? En novembre 2017, une journée d'études a réuni à la Sorbonne nouvelle les conservatrices et la directrice de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, des chercheurs du laboratoire Thalim, des spécialistes de Desnos, d’autres des humanités numériques et des techniciens pour débattre de ces questions, et mesurer les apports à la connaissance mais aussi les difficultés liées à la numérisation des archives, aux arborescences, critères de classement, caractérisations des feuillets, sur un corpus diversifié… Les Colloques en ligne de Fabula accueillent aujourd'hui les actes de la journée Robert Desnos/ALMé : que demandons-nous aux manuscrits numérisés ?, réunis par Damiano de Pieri et Marie-Paule Berranger. Rappelons au passage la récente édition, issue de ce même fonds et déjà saluée par Fabula, des notes de Sommeils de ce rêveur forcené que fut Robert Desnos.