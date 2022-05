Appel pour trouver les 5 derniers participants pour une expérience de lecture.





Actuellement dans sa troisième année de doctorat en littérature française à l’université d’Oxford et, dans le cadre de sa thèse, Srinandini Mukherjee fait une expérience pour examiner les réactions des lecteurs à des contes du dix-neuvième siècle. Si vous avez plus de 18 ans et si le français est votre langue maternelle, elle apprécierait BEAUCOUP votre participation. Si vous décidez de participer, il vous sera demandé de lire un conte et de répondre à des questions sur vos réactions au texte, ce qui devrait durer entre 20 et 40 minutes. Si intéressé(e), cliquez sur le lien.



https://moryscarter.com/vespr/survey.php?domain=oxford.onlinesurveys.ac.uk&folder=.&id1=experience-m&id2=experience-mm&id3=experience-gm-2&id4=experience-gmm2



Contact :

Srinandini Mukherjee